Traktor gikk gjennom isen i Enebakk: – Fører var ikke edru under kjøringen

En traktor gikk torsdag gjennom isen på Øyeren i Enebakk. Føreren kjørte i ruspåvirket tilstand, og er i tillegg anmeldt for motorferdsel i naturreservat.

Politiet varslet om ulykken ved Flateby bruk klokken 16.14 torsdag ettermiddag. De fikk kontakt med føreren etter relativt kort tid.

– Traktoren har gått gjennom isen under kjøring, og nå stikker taket på traktoren opp fra vannet. Føreren er oppe fra vannet, men er veldig kald, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Han forteller at føreren har kjørt i ruspåvirket tilstand, og i tillegg vil bli anmeldt for motorferdsel i utmark.

– Det blir han ettersom vannet Øyern er et naturreservat, og derfor er underlagt strenge regler. Fører må også betale for å få traktoren fjernet, forteller Marstad.

– Så dette kan bli en dyr affære for fører, legger han til.

Nødetatene er på stedet etter at en traktor gikk gjennom isen. Foto: Tipser

Føreren ble fremstilt for prøvetaking av politiet, hvor det ble konkludert med at han ikke var edru under kjøringen.



Politiet fikk melding om at traktoren hadde gått i vannet klokken 16.14 torsdag.

– De vi har snakket med ser bare taket på traktoren, men ser ingen personer i vannet, sa operasjonsleder Terje Marstad.