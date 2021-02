Kong Carl Gustafs liv blir TV-serie

Det er svenske TV4 og streamingtjenesten C More som nå planlegger det svenske kongehusdramaet. Med seg på laget har de Åsa Lantz, fortfatteren bak serien «Selma».

Produksjonsselskapet er det samme som lagde TV-suksessen «Broen».

Serien som skal lages i samme stil som den britiske serien «The Crown» skal følge Carl XVI Gustafs vei til tronen. Det er allerede planlagt to sesonger, og den første sesongen skal inneholde hans barndomsår. Det er planlagt seks episoder i første sesong.

Det var den svenske avisa Aftonbladet som omtalte saken først.

– Alle har et forhold til kongehuset

Sjef for dramaavdelingen i TV4 og C More, Josefine Tengblad, sier følgende til Variety:

– Alle i Sverige har et forhold til monarkiet og dets historie uavhengig av deres mening om det. Muligheten til å få legge til erfaringer og nye dimensjoner til historien om kongen vår er et prestisjefylt prosjekt for oss.

Manusforfatter Åsa Lantz forteller til svenske DN at hun allerede nå har begynt å drømme om hvilke skuespillere hun ønsker seg:

– En skuespiller jeg ikke kan få vekk fra netthinnen er Joel Kinnaman. Jeg ser han for meg litt skrått bakfra, med den måten han alltid holder nakken rett og stram på. Han ville vært fantastisk som den voksne kongen, men det er som sagt «in my dreams».

Serien har enn så lenge ingen tittel.