Branns prestisjekjøp scoret i debuten

Etter ti dagers karantene debuterte Filip Delaveris for Brann. Det endte i scoring.

– Dette var moro. Litt spesielt å komme rett fra karantene, sier Delaveris til BT.

Forventningene til 20-åringen er store i Bergen. I årets første treningskamp mot et Europa-forberedende Molde fikk Delaveris sine første minutter i Brann-drakt. 23 minutter ut i andre omgang gikk han i duell med Moldes keeper. Med litt hell fikk kantspilleren ballen i mål.

Helt grei start for en spiller som ikke har trent med sitt nye lag og på grunn av karantene traff sine nye lagkamerater for første gang på kampdag.

– Det var ingen som viste at han var hodespiller, flirer Kåre Ingebrigtsen. Det blir bedre struktur på oss når han kommer inn. Der er mye råskap i han og han kommer til å bli nyttig for oss. Jeg tror Brann-publikummet kommer til å like han, sier Brann-treneren til BT.

Molde kjørte over Brann

Molde brukte kampen til å forberede seg til Europaleague-oppgjøret mot Hoffenheim. Spesielt i første omgang var hjemmelaget langt hvassere enn Brann som sleit tungt med å stå i mot angrepsbølgene på Aker Stadion. To mål av Mathis Bolly sørget for at Molde ledet 2-0 til pause. Brann kom bedre med i andre omgang og fikk en redusering. Dermed ender det 2-1 til Molde.

– Det er greit. Vi kommer helt ok fra det. Vi får bedre struktur utover kampen og er da fullt på høyde med Molde. Alt i alt er det godkjent, sier Ingebrigtsen.