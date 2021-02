Det begynner å bli noen år siden DS ble skilt ut som et frittstående merke fra PSA-konsernet. Så langt har de holdt en ganske lav profil her hjemme.

I fjor solgte DS beskjedne 525 biler i Norge. Men ambisjonene til det franske premiummerket er store.

Nå har de akkurat vist det som er deres fjerde nye modell på kort tid.

Fra før har DS elektriske DS 3 og de ladbare hybridene DS 7 og DS 9. Nå får disse følge av DS 4, også den er en ladbar hybrid.

DS 4 Cross med SUV-faktor

Nykommeren kommer i tre varianter:

Hovedmodellen blir DS 4. Dette er den elegante varianten som tilbyr alt DS 4 har å by på.

DS 4 Cross trekker tankene mot SUV og røffere bruk. Den blir utstyrt med andre støtfangere, detaljer i matt sort og takrails. Denne versjonen får også andre felger og dekk. Utstyr som justerbar traction control og nedstigningsassistent er også tilgjengelig på DS 4 Cross.

DS 4 Performance Line er sort innvendig og har en rekke sorte detaljer også utvendig. Det er elementer som grill, feltet mellom lyktene bak, vindusrammer og felger.

DS er i ferd med å slå seg opp som det franske premiummerket, 4 blir en viktig brikke her.

Nytt interiør

Med lengde på 4,4 meter, befinner vi oss her i nedre del av familiebilklassen. Bagasjerom på 390 liter, røper at den ladbare hybrid-drivlinjen har spist en del plass. Designmessig legger vi merke til et langt panser og tak som buer kraftig nedover mot bakruten. Denne kupéformen skaper et sportslig uttrykk.

4 er den første modellen med det nye interiøret fra DS. Det er et stort innslag av digitale løsninger og det meste av funksjoner er integrert i skjermene. En nyhet er den nye 5-tommers skjermen som er plassert sammen med girspaken i midtkonsollen. DS 4 har også et innovativt klimaanlegg med «usynlige» luftventiler.

For maksimal komfort er bilen utstyrt med scanner som leser veiforholdene og tilpasser støtdemperne etter forholdene foran bilen.

Sporty og ganske særegent design, legg merke til detaljene på C-stolpen.

Selvkjørende teknologi

DS Matrix LED-lys består av LED-moduler som kontinuerlig tilpasser seg trafikkforhold, rattposisjon, fart og vær. Med fem hovedinnstillinger for by, landevei, motorvei, dårlig vær og tåke, er maksimalt lysbilde sikret hele tiden, uten å blende andre trafikanter.

DS 4 kommer med en rekke assistansesystemer og selvkjøring nivå 2. En forbedret funksjon for start og stop i rushtrafikk er på plass. Helt nytt er at adaptive cruisecontroll nå også utfører forbikjøringer, tilpasser farten i svinger og tilpasser seg fartsgrenser.

DS 4 er på plass i Norge i oktober, som ladbar hybrid kommer den gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

DS 4 kommer i oktober

En unik funksjon i segmentet er et helt nytt head up-display. Informasjon som fart, navigasjon, førerassistanse, varsel om farer og stereoinnstillinger sees i frontruten, i et 21-tommers synsfelt.

Både elbiler og ladbare hybrider fra DS bærer E-Tense-navnet. DS 4 kommer til Norge med en totaleffekt på 225 hestekrefter. Alt dette er koblet til en 8-trinns automatgirkasse. I detalj betyr det en turbomotor med 180 hestekrefter og en elektrisk motor med 110 hestekrefter. Batteriet har en kapasitet på 12,4 kWt, og den elektriske rekkevidden er foreløpig oppgitt til over 50 kilometer (WLTP kombinert kjøring).

