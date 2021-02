Tidligere landslagsspiller blir historisk

– Det er veldig morsomt, og ikke minst inspirerende, sier Holøs til TV 2 over telefon.

29. januar publiserte Färjestad ishockeyklubb nyheten på sin Twitter-konto. Silje Holøs går inn som første kvinnelige hovedtrener, og skriver dermed klubbhistorie. Hun skal lede klubbens damelag.

– De ville prøve noe nytt, få en ny start på damelaget. Det betyr veldig mye at de spurte meg, sier den tidligere hockeyspilleren.

Den ferske treneren synes det er bra at ishockeyen får noen kvinnelige trenere.

– Jeg synes det er gøy, men samtidig er det litt rart at det ikke har skjedd før. Jeg tror det kan være bra og få en god blanding av menn og kvinner, spesielt siden hockeyen er kjent for å være en slags "machokultur", forteller 28-åringen.

Og ved spørsmål om hva som utgjør en god trener, er hun klar i sitt svar:

– Jeg tror det er viktig å være tydelig, men også å ta med spillerne i sin egen utvikling. Det skal være åpent for spørsmål, slik at man sammen kommer frem til løsninger. Jeg kommer til å ta med meg mye av det jeg lærte av mine trenere opp gjennom.

HOCKETSPILLER: Färjestads nye trener har selv spilt for klubben. Foto: Stefan Eriksson, Färjestad BK

Som tidligere spiller for klubben vil hun nå innta en ny rolle overfor sine gamle lagvenninner.

– Jeg har lurt litt på hvordan det skal bli, men hittil har jeg kun mottatt positive tilbakemeldinger. Men det kan være lurt å ta et steg tilbake når jeg nå skal gå fra å være lagvenninne til trener, slik at jeg kan se laget mer objektivt,

Satser høyt

Färjestad befinner seg for tiden i den nest øverste ligaen i Sverige, og holder et høyt nivå. Nå satser klubben enda høyere.

– Laget vil veldig gjerne avansere til SHL, toppligaen i Sverige, og at klubben virkelig satser på det og vil involvere seg i den prosessen er veldig gøy, forteller Holøs.

Selv er hun svært engasjert i damehockey og har mange planer fremover for sin nye arbeidsplass.

– Det er et generasjonsskifte i laget nå og vi kommer til å få opp unge jenter. Derfor er rekruttering viktig. Nå til å begynne med har vi startet et jentelag, men jeg håper vi også kan få til et juniorlag, det hadde vært helt optimalt.

– Til slutt, hva er ambisjonene dine for Färjestad?

–Vi skal ta oss opp til SHL innen to-tre år, fastslår hockeytreneren.