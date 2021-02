Teddy må avlives: – Helt hårreisende

Nylig ble hunden Teddy hentet ut av hjemmet sitt av politiet. Han skal avlives, etter han skal ha bitt flere personer. Eier Joraand (56) er fortvilet. Nå kjemper hun for en ny hundelov og for Teddys liv.

Teddy lå helt rolig på sofaen før han plutselig hoppet til og bet en kvinne i leppa.

Teddys eier mener han må ha blitt skremt, og at hendelsen var et uhell. Likevel må Teddy avlives.

Eier Joraand Stavåsen mener hundeloven absolutt ikke er rettferdig.

– Måten dette ble håndtert på var hårreisende, sier Stavåsen til TV 2.

KJEMPER FOR TEDDY: Hundeeier Joraand Stavåsen har klaget inn politiets vedtak om at Teddy skal avlives. Foto: Privat

Nå jobber hundeeieren intenst med å få Teddy hjem til hennes sønn, som fikk hunden da han var ni.

Samtidig kjemper Stavåsen for ny hundelov. Hun mener hundeeiere mangler rettigheter.

Måtte sy ni sting

Saken, som først ble omtalt i Varden, har pågått siden i sommer.

Den seks år gamle hunden, som er halvt Bichon Frisé og halvt Shih Tzu, var hos en hundepasser da han bet en kvinne i leppa.

Den fornærmede kvinnen bodde i huset der hundepasseren var på besøk med Teddy.

Kvinnen måtte sy ni sting som følge av bittet. Hun ønsker at Teddy skal avlives.

Alene på kennel for eiers regning

Politiet har etterforsket saken og vedtatt at Teddy må avlives. I vedtaket står det at de mener risikoen for fremtidige angrep er stor.

Stavåsen kontaktet hundeekspert Kittil Haugen, som har flere år bak seg som hundefører og instruktør i politiet.

Haugen mener Teddy fremstod som trygg og sikker, og at hunden ikke kan regnes for å være farlig i lovens forstand.

Ifølge politiet kan ikke Haugens vurdering vektlegges.

Nå risikerer Teddy å sitte alene på kennel i 6 måneder, for eier Joraand Stavåsens regning, inntil klagen på avlivningsvedtaket er klart.

Stavåsen tror lignende tilfeller kan ende med at eiere gir opp i forsøket på å få tilbake hundene sine, selv om de ikke er enige i avlivingsvedtak.

– Dette er en kamp som er helt umulig å klare. Folk orker ikke på grunn av sterkt psykisk press og at det blir for kostbart, sier Stavåsen.

Flere anmeldelser

Politiinspektør Torill Sorte ved Sør-Øst politidistrikt opplyser at det ikke bare er én, men to anmeldelser i saken hvor Teddy skal ha bitt personer.

Begge sakene er henlagt, den ene på grunn av foreldelse og den andre på grunn av bevisets stilling.

– Det er de to anmeldte straffesakene som ligger til grunn for vedtaket, sier Sorte til TV 2.

Petter Bjørnstad er én av de to som har anmeldt saken, etter at datteren hans skal ha blitt bitt av hunden.

Ifølge Bjørnstad skal det være snakk om enda flere tilfeller der Teddy har bitt andre personer.

Han mener ytterligere fem personer har opplevd det samme, og at hundeeier Joraand Stavåsen også er klar over det.

– Hundeeier har innrømmet at hunden er utrygg, og at både hun selv og sønnen skal ha blitt bitt, sier Petter Bjørnstad til TV 2.

Samlet inn en kvart million

Forrige uke ble det opprettet en innsamlingsaksjon for å finansiere utgifter til advokat og kennel for Teddy.

Så langt har det kommet inn nesten 300.000 kroner, og nærmere 2000 personer har donert penger til saken via innsamlingstjenesten Spleis.no. Spleisen har imidlertid blitt pauset.

BISTÅR I SAKEN: Advokat ved advokatfirmaet Elden, Stine Stenberg, bistår hundeeier Joraand Stavåsen i saken. Foto: Elden Advokatfirma AS

TV 2 har vært i kontakt med Stavåsens advokat Stine Stenberg, som ikke ønsker å kommentere opplysningene fra Petter Bjørnstad.

– Politidirektoratet har truffet vedtak i saken. Vedtaket skal bringes inn for domstolen for rettslig prøving. Vi har i tillegg opprettet dialog med politiet knyttet til hundens helsetilstand, sier advokat Stenberg.