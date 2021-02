Trente i timesvis som «koronasyk». Nå har Tobias (34) fått mistanken bekreftet

7. januar fikk det norske skiskytterlandslaget sin første positive koronatest.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre måtte i isolasjon kort tid etter ankomst Oberhof, etter at en dobbel PCR-test i regi av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) konkluderte med at han var smittet.

PCR-testene er ansett for å være langt mer pålitelige enn hurtigtestene man baserer seg på i for eksempel langrenn.

I ti dager satt Dahl Fenre isolert på hotellrommet sitt. Han hadde til og med fått beskjed om at hans koronatest viste høye virusmengder, men ganske tidlig fattet han mistanke om at noe ikke stemte. Han hadde ingen symptomer på sykdom, ingen av hans nære familiemedlemmer var smittet, og heller ingen andre i smøreteamet.

– Tobias har levd mer isolert enn de fleste, så dette viser at det er uheldig og uflaks, uttalte generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Aa Djupvik.

Trente som en villmann

Dahl Fenre - som er blant Norges fremste ultraløpere og ligger helt i tet når elitegutta løper 3000 meter - kjørte etter hvert et tøft treningsregime inne på hotellrommet i ren Bjørndalen-stil. Enkelte dager noterte han 26 000 skritt på ett døgn, og han trente styrke flere timer daglig.

Etter ti dagers isolasjon fikk han slippe ut, og den nye testen ga negativt prøvesvar.

TRENTE HARDT MENS HAN VAR «SMITTET»: Dahl Fenre trente styrke to timer om dagen og gikk på det meste 26 000 skritt daglig på hotellrommet. Foto: Tobias Dahl Fenre

I utgangspunktet kunne Dahl Fenre da vært fritatt for karantene etter reising i et halvt år, siden han hadde påvist koronasykdom fra PCR-test. Han ville også vært ute av IBUs testregime de neste seks månedene.

Men etter å ha kommet tilbake til Norge - der han også testet negativt ved ankomst Gardermoen - ønsket Dahl Fenre å gjøre en antistofftest.

Den konkluderte med at han ikke hadde antistoffer mot covid-19. Med andre ord er sannsynligheten for at han noen gang var smittet svært lav.

– Jeg har gitt IBU beskjed om antistofftesten, og at jeg vil bli behandlet som om jeg ikke har hatt korona. Ellers ville jeg fått akkreditering uten å måtte gjennom noe testregime. Hvis jeg skal være litt kritisk, så synes jeg det rart at man ikke krever at folk har antistofftest før man kjører dem ut av systemet. For det er ganske kritisk for gjennomføringen av konkurransen hvis noen blir syke uten at de vet det, sier Dahl Fenre.

– Hva tror du skjedde da du ble testet i Oberhof?

– De var sikre på at den testen var riktig, og de analyserte den to ganger, så det var ikke noe å diskutere. Samtidig var jeg klar på at den tekniske gjennomføringen av testen var annerledes. Jeg har etter hvert tatt mange slike tester, og vet hvordan det skal gjøres. I Norge stikker man pinnen så langt opp i nesa at du nesten lurer på om du har mer hjerne igjen når de er ferdige, mens den testen i Oberhof bare var en Q-tip ned i munnen. De var ikke nede i svelget en gang, de bare førte den rundt på tunga, sier Dahl Fenre.

Kritisk til håndteringen

Dette ga han IBU beskjed om, og tenkte det var et argument for å få en ny test, ettersom han var symptomfri og ingen andre - verken i nærmeste familie eller de han hadde delt bil med flyplassen - testet positivt.

– Du fikk beskjed om at testen viste høye verdier av covid-19?

– Ja, det var det de sa. Hvis du har veldig høye verdier, vil jeg tro du skulle bli syk. Så jeg lå nesten og ventet på å bli dårlig. Man skulle i hvert fall tro at man har stor sjanse for å utvikle antistoffer når man har høye virusverdier. Men jeg ble ikke syk, jeg utviklet ikke antistoffer, og ingen andre ble smittet, sier Dahl Fenre.

Han har gjort seg noen refleksjoner i etterkant, både om håndteringen fra IBU og fra norske helsemyndigheter.

– Ifølge reglene hadde jeg ikke karantene da jeg kom hjem, men jeg forholdt meg til situasjonen som at jeg ikke hadde vært syk. Jeg var kanskje i matbutikken to ganger før jeg tok den antistofftesten, og etter det har jeg gått tilbake til selvvalgt karantene, sier han.

Fikk ikke ny test

Skiskytterlege Ola Berger sier det som har skjedd er «ganske utrolig».

– Tobias har vært ekstremt forsiktig og i praksis vært i karantene siden midten av oktober. Så det har vært et mysterium hvor han skulle ha fått smitten fra, vi har plukket det ganske bra fra hverandre.

– De fleste med positiv PCR-test tester positivt i tre uker hvis de har hatt korona, hvor de fortsatt skiller ut litt virus. De testene er veldig sensitive. Men Tobias ble testet på ny etter ti dager, og den var negativ. Det samme var testen som ble tatt da han landet i Norge. Så sammen med antistoffsvaret, tenker vi at det er tryggest for laget og IBU at han ble med i testpoolen igjen, sier Berger.

– Hva innebærer det at Dahl Fenre gjennomgikk en dobbel PCR-test i Oberhof?

– Jeg har hørt fra IBU at de tar flere pasienter i samme brønn og tester. De tar for eksempel ti pinner i samme brønn og kjører test. Hvis én av dem er positiv, tester de alle ti separat etterpå. Det skjedde i dette tilfellet, og da var Tobias sin test positiv begge ganger.

– Hvorfor ville ikke IBU gi dere en ny test av Dahl Fenre i Oberhof?

– Det hadde vi et ønske om, men det var vanskelig å få til. Det var i regi av IBU at det ikke ble gjennomført, sånn var regelverket. Når man hører historien, ville jeg gjort det på en annen måte, om jeg rådet over dette, sier Berger.