Christer Rødseths oppskrifter fra Bamble og Larvik

Steinovnsbakt pizza med entrecote

1 pizza (deigen er til 6 porsjonspizza)

Pizzadeig

(6 porsjonspizza)

630 g mel

378 g kaldt vann

4 g gjær

18 g salt

13 g vann

mel til utbaking

Bland sammen mel og kaldt vann med eltekrok i kjøkkenmaskin, tilsett gjær, la kjøkkenmaskinen gå på lav hastighet i 10 minutter.

Tilsett salt og vann, elt i 5 minutter til. Dekk til bakebollen med plastfilm og la heve til dobbelt størrelse, slå ned deigen og del i emner på 150 g.

Dekk til med plast eller fuktig håndkle og la emnene heve til dobbelt størrelse.

Tips: Overskuddsdeig kan slås ned og oppbevares i kjøleskap i flere dager.

1 skive entrecoté a 160 gram

salt

pepper

olje til steking

Pizzasaus

2 hvitløkfedd

1 liten neve fersk basilikum

2 dl creme fraiche

0,5 ts flaksalt

Finhakk hvitløk, grovhakk basilikum, bland med creme fraiche og salt.

1 kvast rosmarin

30 g Langesund ost XO

30 g revet mozzarella

30 g fersk mozzarella

Topping

1 liten neve grønnkål, uten stilk

1 ss god oliven olje

1 ss sitronsaft

0,5 ts flaksalt

100 g små gode tomater

Fyr opp pizzaovnen til maks temperatur. Temperer entrecoté, krydre godt med salt og pepper og drypp over litt olje. Stek eller grill på høy varme i noen minutter på hver side, legg til side og la hvile.

Bak ut et deigemnet på melet bakebord, smør på pizzasaus, legg på rosmarin, riv over Langesund ost og mozzarella. Stek pizzaen gyllen og sprø.

Vend grønnkål og tomater med olivenolje, sitronsaft og salt. Del entrecoté i skiver. Fordel grønnkål, tomater og kjøtt på varm pizza, topp med litt nykvernet pepper og server.

Kjøttgryte med flatbiff og potetpuré

4-6 porsjoner

800 g storfekjøtt (flatbiff, høyrygg eller lignende)

olje til steking

salt

1 stor løk

3 hvitløkfedd

2 dl vann til å koke ut pannen

3 dl rødvin

5 dl oksekraft eller buljong (pass på reduksjonen av kraften om du bruker buljong)

1 liten bunt timian

3 dl kremfløte

Maizena til jevning, kan sløyfes

3 ss seterrømme

400 gram jordskokk og pastinakk

200 g kantareller

1 sjalottløk

olje til steking

salt

pepper

20 g smør til steking

fersk estragon

fersk persille

1 lite glass sølvløk

4 skiver brunost

Til servering

Persille

Vårløk

Kutt kjøttet i biter på ca. 2x2 cm. Stek i litt olje på høy temperatur, salte lett. Kutt løk og hvitløk i små biter og brun med kjøttet. Ha alt over i en gryte.

Kok ut stekepanna med vann og hell over i gryta, ha på rødvin og gi det et oppkok. Ha på kraft, kok opp, ha i timian og sett på lokk. La det stå på 70 °C. i ovn på varmluft over natten (ca. 8 timer)

Neste dag – sil kjøttet fra kraften. Reduser kraften mens du samtidig reduserer en boks kremfløte til det halve. Ha i fløte. Jevn sausen litt med Maizena ved behov.

Bak jordskokk og pastinakk på 200 °C. i stekeovn i ca. 35 minutter, avkjøl og del i biter.

Potetpuré

400 g mandelpotet

1 hvitløkfedd

olje til steking

1 liten bunt timian

2,5 dl helmelk

100 gram smør

Skrell potetene og kok møre. Hell av vannet og la potetene dampe godt av. Knus hvitløksfeddet og gi det litt gylden farge i en liten kjele. Ha i timian, smør og melk. La det trekke i noen minutter. Press potetene gjennom en sil. Sil melk og smør over potetene og pisk det sammen til luftig potetmos.

Del kantareller og sjalottløk, stek soppen i litt olje, tilsett sjalottløk, krydre med salt og pepper, tilsett smør, la det bli gyllent. Tilsett bakt jordskokk og pastinakk, hakk persille og estragon og tilsett i panna.

Monter gryta ved å tilsette rømme i sausen, ha i kjøtt, sølvløk, sopp- og grønnsaksblandingen, varm forsiktig opp og smak til med salt og pepper og rør inn brunost. Server kjøttgryta med potetmos. Finsnitt vårløk, hakk persille og dryss over ved servering