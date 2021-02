– Vi kan til og med spise sammen nå

Se Tottenham - Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 20.30

Tanguy Ndombélé har endelig fått det til å stemme i Tottenham-drakten. Franskmannen er populær hos supporterne og han får mer og mer tillit hos manager José Mourinho. 24-åringen er oppe i tre scoringer for Spurs så langt, og mot Sheffield United i januar leverte han en kandidat til årets mål.

– Det er instinktivt, det går veldig fort. I min posisjon vet jeg alltid hvor målet er. Jeg bare prøver meg, og hvis det fungerer er det en bonus, sier Ndombélé om drømmescoringen til Premier Leagues egen TV-kanal.

– Scoringen står i stil til den fantastiske prestasjonen. Han var virkelig god på midtbanen, sa José Mourinho etter kampen.

Iskald melding fra sjefen

Skryt fra sjefen varmer nok litt ekstra for Ndombélé som ble hentet for nesten 600 millioner kroner sommeren 2019. Debutsesongen i Nord-London ble særdeles tøff og forholdet mellom midtbanestjernen og Mourinho var mildt sagt kjølig. Og etter bortemøtet med Burnley i mars i fjor klarte ikke portugiseren å skjule sin misnøye med rekordkjøpet.

– Enkelte må innse at dette er Premier League. Jeg må jobbe for å få til en forbedring, men trenere trenger også at spillerne samarbeider om den jobben som skal til for utvikling og forbedring. Han må skjønne at han må prestere langt bedre. Han må også forstå at jeg ikke kan fortsette å gi ham muligheter til å spille, var den knallharde meldingen fra Mourinho etter 1-1 på Turf Moor.

Lystigere tone denne sesongen

Ndombélé innrømmer nå at det var vanskelig å svelge ordene fra sjefen.

– Ja, det stemmer at han var tøff. Hva skal jeg si? Det var forrige sesong. Det var jo ikke noe gøy, må jeg være ærlig å si. En stund klarte vi ikke å kommunisere. Det har skjedd mye her som svært få vet om. Men denne sesongen går det bra. Jeg kan snakke med treneren og spøke med ham. Vi kan til og med spise sammen, selv om vi ikke er bestevenner. Alt går bedre denne sesongen.

Nå håper mange Tottenham-supportere at en annen midtbanestjerne - Dele Alli - kan få den samme positive effekten av Mourinhos fryseboks som Ndombélé. På pressekonferansen før torsdagens møte med Chelsea sa Spurs-sjefen i hvert fall at han ønsker Alli tilbake i varmen.

– Han trenger å komme tilbake fra skade, han trenger en ny start. De siste ukene kunne han ikke trene engang, så det er det viktigste. Jeg hadde en god samtale i går, vi snakket om spørsmålet du stiller og jeg synes vi har kommet til en felles forståelse, sa Mourinho før han la til:

–Det er en avgjørende periode i sesongen for laget og det er det for ham også. Vi trenger en god Dele Alli. Vi bare venter på at han skal være tilbake til normalen og trene med laget.