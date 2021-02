Snakker ut om anklagene mot eksmannen

Modell og burleskdanser Dita von Teese (48) var sammen med skandalerockeren Marilyn Manson i syv år og gift fra 2005-2006.

Nå tyr von Teese til Instagram for å snakke ut om anklagene mot hennes eksmann.

– Detaljene som ble offentliggjort stemmer ikke overens med min personlige erfaring, skriver von Teese.

Det var People som først omtalte saken.

Seksuell trakassering

Etter at skuespiller Evan Rachel Wood skapte overskrifter med et Instagram-innlegg, der hun beskylder Manson for å ha misbrukt henne, var det flere som hang seg på.

Modellene Ashley Lindsay Morgan og Sarah McNeilly har også delt sine opplevelser der de hevder Manson har utsatt dem for seksuell trakassering og psykisk vold.

UENIG: Dita Von Teese har ikke de samme opplevelsene som kvinnene som anklager Marilyn Manson for misbruk. Selv har hun vært sammen med rockestjernen i syv år. Foto: Dennis Van Tine

Von Teese forteller at flere har kontaktet henne og vært bekymret. Hun er takknemlig for dem som har vært bekymret, men understreker at hun ikke har samme opplevelse som de andre kvinnene.

– Da hadde jeg ikke giftet meg med han, skriver hun.

Misbruk har ikke noe å gjøre i et forhold

Ekteskapet mellom med Manson endte på grunn av utroskap og narkotikamisbruk ifølge burleskdanseren.

Von Teese mener at all form for misbruk ikke har noe å gjøre i et forhold, og har en oppfordring til dem som har opplevd misbruk:

– Gjør det som trengs for å helbrede deg selv, og finn styrke til selvrealisering.

Mer ønsker hun ikke å si om saken.

FALSKE ANKLAGER: Marilyn Manson mener selv at anklagene mot han er falske. Foto: Evan Agostini

Forvrengninger av virkeligheten

Manson var sammen med Wood, som startet anklagene, i tre år. De gjorde det slutt i 2010 og beskyldningene kommer hele elleve år etter at de gikk fra hverandre.

Rockeartisten har selv valgt å svare på kommentarene på Instagram hvor han skriver følgende:

– Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten.

Han hevder selv at det han sier er sant og at anklagene ikke stemmer.

– Mine intime forhold har alltid foregått med samtykke. Uansett hvordan eller hvorfor andre nå velger å fremstille fortiden feil, så er dette sannheten, skriver han.