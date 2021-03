Før var det omtrent obligatorisk. Man hadde ventet i årevis og hadde for lengst sjekket i kalenderen at 18-års dagen ikke var på en lørdag eller en søndag. Men en ukedag.

Slik at oppkjøringen til førerkortet kunne skje på dagen. Ventetiden hadde jo vært mer enn lang nok.

Førerkort betød frihet til å reise hvor man ville. På turer med venner. Til den lokale rånestripa. På festivaler og konserter. Besøke kjæresten og å ta bilen til skole og jobb, istedenfor buss.

Særlig på bygdene var dette med førerkort ekstra viktig for å komme seg rundt på en enkel og ukomplisert måte.

Så skjedde det noe med både bil og bilisme. Det ble plutselig ikke fullt så stuerent mer. Miljø, forurensing og høye kostnader gjorde at trenden snudde. Færre tok lappen. Særlig i urbane strøk hvor trikk, bane og buss er reelle alternativer. Denne trenden mente mange ville eskalere ytterligere.

Nå tar flere førerkort igjen

Men nå viser tall fra Statens Vegvesen at en større andel av 18-åringene hadde førerkort i 2019 enn i 2015. I 2015 hadde 46 prosent av 18- årskullet lappen. I 2019 var tallet 54 prosent. En ganske betydelig økning, med andre ord.

– Vi tror flere unge ser verdien av å ikke være avhengige av foreldrene sine for å komme seg rundt. Bilen brukes til skitrening, fotballtrening og å besøke bestemor som bor noen timer unna, det ser det ut til at vi skal fortsette med, sier Christian Lagaard, som er rådgiver i Norges Bilbransje Forbund.

– De ser også fremover og tenker på kalde vinterdager, barnehagen og barnevogner. I tillegg tror vi mange unge ser at hvis du ikke har førerkort, så er du utelukket for en del jobber, forklarer Lagaard videre om trenden.

Grønne valg

De som lager og importerer bilene tror også at de unge vil ta grønnere valg.

– For mange av 18-åringene som nå tar lappen, blir en elektrisk bil eller en ladbar hybrid den første bilen de kjører. De trenger hverken venne seg til eller overbevises om at teknologien kan fungere fint i hverdagen vår, for dem er nullutslipp det naturlige valget.



Det sier Ida Krag, sjef for kommunikasjons og myndighetskontakt hos Bilimportørenes Landsforening.

Det at det har tilkommet nye, smarte og fleksible ordninger som alternativer til å eie bil selv, kan nok også være en medvirkende årsak til dette. Det har de siste årene dukket opp flere bildelingssystemer og enkle abonnementsmuligheter. Noe som gjør at man kan komme seg rundt, selv om man ikke disponerer egen bil eller parkeringsplass.

