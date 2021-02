Rett fra tap til ny isolasjon: – Jeg må ta større sjanser

Det har ikke vært mangel på koronakaos i forkant av Australian Open som starter på mandag.

Først havnet 72 spillere i to ukers isolasjon, og onsdag ble en ansatt på karantenehotellet Casper Ruud har oppholdt seg de siste to ukene bekreftet smittet.

Torsdag formiddag snakket TV 2 med tennisstjernen via Skype. Da var det allerede kveld i Melbourne, som ligger ti timer foran norsk tid.

– Vi har blitt testet i dag. Han som testet positivt har jobbet med vår bolk av folk og spillere. Så nå må alle som bodde på hotellet teste seg. Mitt team inkludert. Alle svar har vært negative, så det lover hvert fall godt. Jeg venter fortsatt på svar, sier Ruud til TV 2.

Ruud har vært i isolasjon siden onsdag kveld og bor ikke lenger på hotellet der det var påvist smitte. Men testsvaret har latt seg vente på.

Far og trener Christian Ruud fikk på sin side svar torsdag formiddag norsk tid.

– Det er bare jeg som har fått svar, og det var negativt. Vi regner med at vi får svar i løpet av natten, skriver trener Ruud i en SMS til TV 2.

God timing

Om lag 520 spillere, trenere og ledere er satt i isolasjon før årets første Grand Slam-turnering begynner. De må avlegge en negativ koronatest før de gjenoppta forberedelsene til turneringen.

– For andre spillere som skulle spilt kamper i turneringen, så er det ikke så god timing. De har fem turneringer som skal spilles ferdig til søndag. Tre herreturneringer og to dameturneringer, forteller Ruud og legger til:

– For min del kunne det ikke vært timet bedre. Jeg skulle hatt en fridag uansett. Jeg hadde en tøff økt i går og var på banen i over tre timer, men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle være inne på hotellet hele dagen, sier Ruud.

Ruud skulle ikke spille flere kamper før Grand Slam-turneringen starter mandag. Onsdag tapte Ruud 1-2 for tsjekkeren Jiri Vesely i 2. runde av ATP 250-turneringen i Melbourne.

– Det har nok vært hektisk og stressende for turneringen, men for min del har det vært ganske greit. Og i morgen håper jeg at jeg kan begynne å trene igjen, så får jeg tre eller fire dager før jeg skal spille kamp igjen, sier Ruud.

Australian Open melder på sine nettsider at de ønsker å gjenoppta de pågående turneringene. Og at Australian Open skal gå som normalt fra mandag av.

– Jeg må ta større sjanser

Ruud hadde egentlig planer om å få litt flere kamper i ATP 250-turneringen, men var fornøyd med sin egen form etter tapet på hardcourt onsdag.

– Det er bare noen små marginer til slutt som tar meg litt på slutten av de viktige ballene. Det viktigste var å få en kamp og kjenne at matchformen er der den skal være, sier Ruud.

22-åringen innrømmer at han fortsatt sliter mer på hardcourt-underlag enn på grus - som er hans favorittunderlag.

– Det er mange som antageligvis syns jeg er en bedre grusspiller enn hardcourt-spiller. Men jeg tror nok folk føler at det er litt vel stor forskjell på nivået mitt grus/hardcourt. Jeg føler jeg er nærmere enn det andre føler, sier han.

FORSKJELLER: Ruud forklarer at nivåforskjellen hans på hardcourt og grus ikke er så stor lengre. Foto: Skjermdump/TV 2

Ruud møtte tsjekkeren Jiri Vesely, som er rangert som nummer 69 på verdensrankingen. Ruud er selv nummer 27 i verden, og beskriver tsjekkeren på følgende måte:

– Jeg møtte en kar på over to meter, som dundret løs med server i opp mot 215 km i timen.

Tennisspilleren forteller at han opplever problemer når spillere slår aggressivt på hardcourt- og gress-underlag, som er «raskere» underlag enn grus.

– Det handler om at jeg må ta større sjanser. Det er min oppgave og det jeg må bli bedre på for å bli bedre på hardcourt. Og det er jeg innstilt på, forklarer Ruud og fortsetter:

– Det er noe av det vanskeligste for meg, som liker å ha kontroll og spille på trygghet, men dette er noe jeg er innstilt på at jeg må forbedre for å kunne bli en bedre hardcourt-spiller.

Vil bryte «hardcourt-barriere»

Ruud er en spiller som bruker mer toppspinn enn ren kraft og flate slag. Det gir en fordel på grus, men hemmer ham på hardcourt, forklarer han.

– Jeg skal utfordre meg selv på å flate ut og få for mer vinnende slag. Jeg må tørre å tenke mer offensivt i visse situasjoner. Når motstanderne mine slår aggressivt mot meg, pleier jeg å slå litt mer passivt tilbake. Mens de som er gode i hardcourt ikke tenker sånn. De bare kliner til tilbake. Jeg må «fight fire with fire».

ÅRETS FØRSTE GRAND SLAM: Neste uke starter Australian Open. Her er Casper Ruud under turneringen i fjor. Foto: Greg Wood

Av Grand Slam-turneringene er det Australian Open og US Open som spilles på hardcourt.

– Til tross for en litt tøff start i år, så håper jeg at i år kan bli et år der jeg kan bryte en liten hardcourt-barriere og, sier Ruud.

– Kommer vi til å få se en gal Casper Ruud i Australian Open?

– Ha-ha-ha, ja, vi får se. Jeg vil nok prøve å være den samme mentale tilstedeværelsen som jeg har vært de siste årene på banen. Men det er nok gal i from av at jeg må ta litt flere sjanser i spillet, avslutter han.