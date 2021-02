Ereksjonen sviktet for Eddi (60) – nå får han hjelp til å pumpe den opp

STAVANGER/OSLO (TV 2): De fleste menn opplever ereksjonssvikt i løpet av livet, men mange holder det for seg selv. Det skjønner Eddi Eidsvåg lite av.

– Bestselgeren på norske apotek er viagra. Fordi menn klarer å få den opp? Nei, det er jo fordi de sliter med det.

Eddi Eidsvåg snakker av egen erfaring. Han har vært gjennom alvorlig sykdom, blant annet har han diabetes type 2. Etter en operasjon for elleve år siden uteble ereksjonen.

Uansett hva han gjorde, så ville den ikke opp.

– Det var ikke snakk om. Og det gjorde at jeg ble veldig deprimert. Ekstremt deprimert, sier han.

Men i motsetning til mange fant han seg ikke i å leve resten av livet på denne måten.

Den engasjerte 60-åringen satte himmel og jord i bevegelse for å få tilbake ereksjonen.

VAR SYK: Eidsvåg var alvorlig syk. Etter en operasjon mistet han ereksjonen. Ifølge 60-årngen er røykingen en del av årsaken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Pumpe i pungen

Det klarte han.

Eidsvåg, blant annet kjent som gründer, kjendisbaker og bror av artisten Bjørn, havnet til slutt i Leicester i England.

Her fikk han operert inn en pumpe i pungen og to rør i penis.

Slik forklarer han hvor enkelt det hele fungerer:

– Jeg trykker to ganger – så står den. Og da kommer den! Det er veldig allright, sier han.

– Jeg trenger ikke å ha lyst en gang. Jeg kan bare klikke han opp og si til kjæresten min: «Bare gjør deg ferdig du, men ikke vekk meg. Bare husk å skru han av når du er ferdig».

TV 2 treffer 60-åringen i det han har pakket sekken og er klar til avreise. Han er kalt inn til Rikshospitalet for å oppdatere systemet.

I samme slengen kommer han med en oppfordring til alle menn som går rundt med de samme problemene som han.

– Får gå rundt med en slapp en da

Eidsvågs mantra er at åpenhet river ned tabuene som er forbundet med temaet.

– Vi snakker ikke om det fordi vi er redde for å bli sett på som «ikke mandig nok», sier han.

Her har menn mye å lære av kvinner, mener han.

– De er flinke til å ta opp kampen – og ære være dem for det. Men hva gjør vi menn? Nei, vi snakker ikke om det. Så får vi går rundt med en slapp en da, og late som at «jeg er mann».

– Hallo? Det er jo sånn. Hvorfor kan vi ikke bare snakke om følelser rundt dette? Ta seg selv på alvor, sier han.

– Veldig vanlig

Det er gjort flere undersøkelser som viser at ereksjonssvikt er vanligere enn mange kanskje er klar over.

Flere pasientgrupper kan rammes av ereksjonssvikt som følge av sykdom.

Noen mister evnen til ereksjon etter et kirurgisk inngrep, for eksempel etter prostatakreft eller etter behandling for hjerte- og karsykdommer.

En annen stor gruppe er diabetikere.

Allmennpraktikere i det som inntil nylig het Østfold, fant ut at så mye som én av tre menn over 40 år har ereksjonssvikt i varierende grad. 13 prosent av de spurte i undersøkelsen hadde fullstendig svikt.

– Da er det ikke flaut å gå til legen for å be om hjelp, sier Christian Geiran, overlege og urolog ved Oslo universitetssykehus.

Han vet at mange holder problemene for seg selv.

– Men det å vite at det er såpass vanlig, det gjør at det er lettere å ta det opp, sier han.

EKSPERT: Urolog Christian Geiran kan mer om ereksjonssvikt enn de aller fleste. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Viktig for opplevelsen av å være mann

Overlegen får støtte av Bente Træen. Hun har forsket mye på seksualvaner, skrevet bøker, holder foredrag – og har drevet folkeopplysning om sex i årevis.

Træen synes det er vanskelig å forstå hvorfor man ikke snakker mer om hvordan det oppleves å ha et problem med ereksjonen.

– Det til tross for at vi vet at ereksjonen – eller penis i det hele tatt – er veldig viktig for menns opplevelse av sin egen maskulinitet, sier hun.

– Når den ikke fungerer sånn som man gjerne vil så blir det en type krenkelse av maskulinitetsopplevelsen. Da får man dårligere selvtillit og ikke sjeldent vil menn som sliter med ereksjonsproblemer også få lystproblemer.

For par som går gjennom dette ligger nøkkelen i kommunikasjon, mener hun.

– Det å ha en partner som sider med den som har problemet er viktig for å faktisk få en løsning på det, sier sexologen.

RÅD TIL PAR: Bente Træen råder partnere til å snakke sammen om problemet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mange behandlingsformer

Geiran har flere gode grunner til at menn som opplever ereksjonssvikt burde oppsøke hjelp.

For det første finnes det en rekke behandlinger som fungerer – og ereksjonsproblemer kan være et forvarsel på alvorlige helseproblemer.

Urologen forklarer at det første som skjer etter at pasienten tar kontakt, er at årsaken til problemet blir kartlagt.

Hvilken type behandling som trengs, avhenger av hvor omfattende pasientens ereksjonssvikt er.

– For en med moderat ereksjonssvikt så kan tabletter som viagra være nok. Et tilsvarende medikament kan også smøres på som en salve, sier han.

Sprøyter og vakuumpumpe

For menn som har gjennomgått operasjon for prostatakreft, anbefales en såkalt vakuumpumpe – som på mange måter fungerer som styrketrening for penis.

Om ikke noe av dette fungerer, må det sterkere lut til.

– Da kan man prøve injeksjonsbehandling. Altså at man rett og slett setter sprøyter, sier Geiran.

– Orker pasientene det, da?

– Selv om det kan være en terskel å komme over, så er det ikke ulikt det som sukkersykepasienter gjør når de setter insulin på seg selv. Mange pasienter sier «oi, var det ikke verre?», sier Geiran.

Kan operere langt flere

I enden av behandlingsstigen ereksjonseksperten beskriver, finner vi operasjonen som Eddi tok i England.

– Jeg understreker at det er når alle andre muligheter er brukt opp, sier legen.

Grunnen til det er at svampelegemene hvor man legger inn et slikt implantat blir ødelagt.

– Hvor mange opereres i året?

– Det er alt for få. Vi satt inn 22 implantater i fjor. Det varierer fra år til år, men behovet er større.

– Hvor mye større?

– Det er vanskelig å si akkurat hvor stort det tallet er, men at det er mye større enn det vi faktisk opererer, det er jeg helt sikker på.

– Hoven og godt banka

Vi treffer Eidsvåg igjen, etter at han er tilbake fra operasjonen på Rikshospitalet.

– Jeg er rimelig hoven og godt banka, men det gikk bra. Det er en veldig enkel operasjon, sier han.

Nå håper han det blir en kø av menn utenfor Rikshospitalet. En kø av menn som ønsker behandling for ereksjonsproblemer.

– Spør du meg burde alle som, for eksempel, har prostatakreft få dette som tilbud automatisk, sier han.

I seks uker blir han sittende forholdsvis rolig, frem til systemet er oppe og går igjen.

– Nå handler det om å bli healet så akkurat det tenker jeg ikke så mye på, men jeg ser frem til at alt skal fungere. Jeg gjør jo det.