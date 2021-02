Farmen kjendis-Thomas med kraftig utskjelling: – Ville lage dårlig stemning

Da kommunikasjonssjef Signy Fardal (59) måtte ta farvel med gjengen på Farmen kjendis i søndagens episode, valgte hun sin gode venninne og skuespiller Sølje Bergman (45) som den siste storbonden av årets Farmen kjendis-sesong, og hun sendte henne dermed trygt inn i finaleuken.

Som storbonde måtte Bergman velge én av de andre deltakerne som førstekjempe. Det ble en tøffere og vanskeligere avgjørelse enn først antatt.

– Jeg kjenner på at alle har en fot i finaleuken, noe jeg unner alle sammen. Jeg har ingenting fornuftig å si, for å rettferdiggjøre at jeg må ta et valg, og jeg synes det er skikkelig, skikkelig, skikkelig trist at jeg må sitte her og gjøre det jeg skal gjøre nå. Jeg synes egentlig det er helt umulig å bestemme meg, sa hun gråtkvalt i onsdagens episode.

PREGET: Storbonde Sølje Bergman var tydelig preget da hun måtte velge førstekjempe denne uken på Farmen kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Til slutt falt valget på musiker og programleder Thomas Felberg (49).

Det falt ikke i god jord.

Se hvordan Thomas Felberg reagerte da han ble valgt som førstekjempe, i videoen øverst i saken.

– Ikke rettferdig

Felberg reagerte sterkt på valget til Bergman, men innrømte at han hadde en anelse. Han syntes det var urettferdig at det nok en gang ble mennene som skulle i tvekamp. Så langt har det kun vært én damekamp i årets sesong av Farmen kjendis.

GRØNNSAKSKONGEN: Thomas Felberg har holdt liv i grønnsakshagen inne på Farmen kjendis i løpet av oppholdet. Foto: Alex iversen/TV 2

– Jeg synes ikke det er helt rettferdig, ettersom jeg har gitt folk næring og slikt. Jeg har vært den eneste i Farmen kjendis' historie som har holdt den grønnsakshagen frisk. Men det ante meg, svarte Felberg.

Til TV 2 sier Felberg at han ville skape rabalder, dersom han ble valgt.

– Om det ble meg, hadde jeg allerede bestemt meg for å gå ut med et smell. Selvsagt kan det oppfattes som litt barnslig, men jeg hadde bestemt meg for å lage litt dårlig stemning, sier han når TV 2 ringer han.

Til tross for at han hadde vært inne på gården i snart fem uker og var sliten, var han likevel ikke klar for å bli førstekjempe, og han mener det var flere som stilte på lik linje til å bli valgt.

UTSKJELLING: Thomas Felberg skjelte ut Sølje Bergman, da hun valgte han som førstekjempe i den femte uken av Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Gikk en kule varmt

Felberg, som skjelte ut Bergman for førstekjempevalget sitt rundt bordet da alle deltakerne var til stede, sier i ettertid at det hele ble mer brutalt enn tenkt.

– Jeg husker ikke alt jeg sa, men det gikk kanskje en kule varmt mot Sølje akkurat da. Det kom nok ut litt hardere enn det jeg hadde tenkt, det må jeg innrømme, sier han.

– Det skjedde nok fordi jeg visste at Sølje ville takle det, hun er jo glad i å argumentere og litt motstand i diskusjoner, sier han, som legger til at det ikke var noe vondt ment mot Bergman.

PLANLAGT SPILL: Thomas Felberg mente det hele var et avtalt spill blant enkelte av damene. Foto: Alex Iversen/TV 2

Mistenkte avtalt spill

Da TV 2 ringer Bergman, husker hun seansen godt. Hun forholdt seg svært rolig da hun fikk skyllebøtten av Felberg.

– Jeg er en som godt kan si ifra, og når han begynte å lire av seg ble jeg helt satt ut og paff. Etterhvert kokte det inni meg. Jeg hadde instinktivt lyst til å svare han, fordi jeg syntes alt han sa var så urettferdig, sier hun.

Felberg mente nemlig at det hadde vært et avtalt spill mellom Bergman og Fardal, som førte til at han ble førstekjempe.

AVTALE: Signy Fardal og Sølje Bergman hadde en avtale om å gjennomføre en verdig tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det er ikke noen overraskelse for meg at du valgte meg som førstekjempe, for dette har jo vært et slags avtalt spill. Signy sa til meg at hun hadde tenkt til å trekke seg. Så det var jo bare et spill for galleriet, sier han i onsdagens episode.

Til TV 2 avviser Bergman påstandene, og sier at det aldri fantes noe slik avtale.

– Signy og jeg hadde ikke spilt noe spill. Alle jentene, og guttene også tror jeg, visste at Signy ikke var motivert. Hun sa til oss at vi ikke trengte være redde for å tape i tvekamp mot henne, men hun ba om en verdig kamp. Det var viktig for henne.

Fardal hadde dog et ønske om å møtes i melkespann. Det fristet ikke for Bergman, da hun hadde holdt skjult en betennelse i armen under oppholdet.

– Men jeg sa: Ok Signy, vi gjør det. Men hun sa hele veien at hun ikke hadde motivasjon. Og det hadde Thomas rett i – at hun ikke var motivert og ville hjem. Det reagerte jeg ikke på, da han skjelte meg ut.

Derimot mente Felberg at Bergman og Fardal hadde lagt en plan for å sende han ut av gården.

– Avtalen var at Signy ville hjem, men ikke at jeg skulle bli valgt som storbonde, for så å velge Thomas som førstekjempe. Signy hadde ikke sagt til meg at jeg skulle velge Thomas, men vi hadde jo snakket om førstekjemper generelt, og at han var på blokka skal jeg ikke nekte for. Det hadde han også vært i tidligere uker, sier hun.

– Ekstremt barnslig

I episoden er det tydelig at flere av deltakerne opplevde det som ukomfortabelt å sitte rundt bordet, da førstekjempevalget var tatt. Værpresentatør Eli Kari Gjengedal (59) synes Felberg oppfører seg barnslig.

– Når han setter i gang bare renner det ut av han, og han vet egentlig ikke helt hva han sier. Han har gått å vært forberedt på dette i mange dager, ifølge han selv, og da er det litt rart at han ikke velger ordene sine litt mer med omhu, sier hun til kameraet.

– Samtidig er det slik Thomas er. Og når det kommer til slike ting – hvor Thomas ikke får det helt som han vil, så blir han ekstremt barnslig.

Radioprofil Espen Thoresen (62) derimot har derimot forståelse for Felberg sin reaksjon.

– Thomas er et følelsesmenneske, på godt og vondt. Så at han tok seg bryderiet og blåse ut – om det ikke var berettiget, så var det hvert fall forståelig, sier han.

PIPEKLUBBEN: Sølje Bergman og Thomas Felberg er begge med i det de kaller for «pipeklubben» på Farmen kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Ikke den virkelige han

I ettertid har ikke Felberg viet tid til å tenke over hendelsen, og han sier at han og Bergman har skværet opp og er venner igjen i dag.

– Dette er en del av spillet. Man blir en karakter, det er ikke den jeg egentlig er. Jeg ville jo ikke reagert slik på utsiden, sier han.

Han understreker at det seerne får se på TV-skjermen ikke er virkelighet.

– Det som skjer der inne er ikke virkelig, det er underholdning. Vi er ikke slik i virkeligheten, vi er drevet inn i en tilstand. Vi har jo ikke tidsbegrep og er konstant sultne. Det er en konstruert virkelighet, en illusjon, sier han.

I søndagens episode skal Felberg velge andrekjempe. Da skal de to konkurrere i den siste ordinære tvekampen av årets Farmen kjendis-sesong.

