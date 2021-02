Forbudt for mange bergensere å fyre med ved i sprengkulden

Fra nyttår innførte Bergen kommune forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

«Har du et slikt ildsted har du ikke lov til å bruke det. Det må enten skiftes ut, fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk», skriver kommunen på sin hjemmeside.

I praksis betyr det at en rekke gamle umoderne og ikke rentbrennende ildsteder er forbudt å bruke. Hensikten med forbudet er å få ned utslipp av svevestøv som kan gi farlig luft på vinterstid.

– Kommer ikke på døren

I disse dager har sprengkulden inntatt Bergen og gradestokken har krøpet ned på under ti minus. Og kulden vil vedvare.

Spørsmålet da er om de 30 tusen ildstedene som ikke tilfredsstiller kravene fra Bergen kommune, kan benyttes.

– Politi eller brannvesenet kommer ikke hjem på døren din om du fyrer i en ikke-rentbrennende ovn, men vi forventer at folk følger lover og regler, sier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

I følge forskriften kan man risikere bot, såkalt tvangsmulkt. Men miljøbyråden lover at ingen vil bli bøtelagt denne vinteren.

– Mulighetene for sanksjoner vil vurderes fremover, blant annet om vi kan gi pålegg om å slutte å bruke ikke-rentbrennende ildsteder. Nå er vi i en overgangsfase hvor det ikke vil bli brukt sanksjoner, men jeg følger opp hvilke muligheter vi har, sier Bakke.

– Og vil du akseptere og har du forståelse for at man fyrer i disse ildstedene i en periode hvor vi nå har minus 10 grader og kaldere…

– Det er dessverre slik luftkvaliteten kan bli dårlig når det er klarvær og kaldt, fordi Bergens topografi gjør at kald luft lett kan bli liggende i Bergensdalen som et slags lokk, svarer Bakke.

MÅ VÆRE GODKJENT: Ildsteder i Bergen skal være såkalt rentbrennende, dersom man ønsker å fyre med ved. Foto: TV 2

Bakke sier forbudet mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder har vært et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen og at forbudet har vært kjent lenge.

Gjennom flere år har Bergen kommune brukt store beløp på å subsidiere utskiftning av ikke-rentbrennende ildsteder.

– Dette er en sjeldent kald vinter, og jeg vil ikke at noen skal fryse ihjel. Men jeg håper at folk finner andre løsninger for å holde på varmen dersom man ikke har fått skiftet ut ovnen sin enda, for eksempel elektriske løsninger.

Kan ikke søke dispensasjon

– Forskriften åpner ikke å søke om dispensasjon og det er et forbud mot å fyre i ikke-rentbrennende ildsteder, sier Elisabeth Mikalsen, fagleder kontor for varmeanlegg ved Bergen brannvesen.

Uansett, om man fryser så åpner ikke lokalmyndighetene for at man kan bruke ikke-rentbrennende ildsteder som det i dag finnes 28 600 av i Bergen kommune.

– En del av disse har antikvarisk verdi dersom de er fra før 1940 og de kan brukes om de er i forskriftsmessig stand, i følge Mikalsen.