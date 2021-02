Dette er polfarer Ousland sine beste tips mot kulda

Det er sprengkaldt flere steder i landet, og med skinnende sol er lysten på å komme seg ut stor. Men du bør ta forholdsregler når gradestokken kryper - det er lett å få frostskader.

Polfarer Børge Ousland er godt vant med kulden og liker den veldig godt.

– Nå synes jeg synes det er helt perfekt! Når gradestokken er ned mot 20 grader er det ålreit. Basert på egne erfaringer begynner det å bli vanskelig ned mot minus 30. 40 minusgrader er grusomt, men 50 er «insane» – det er så kaldt!

58-åringen forteller at etter gradestokken har passert -50 begynner det å bli vondt å puste.

– Da handler nesten alt om overlevelse, særlig hvis du skal sove, spise eller gå på do. Da må du passe deg, for det er ingenting som skal til for å få forfrysninger.

Viktig med riktig klær

Når det blir for kaldt bruker Ousland varmemaske, som beskytter luftrøret mot kald luft.

– Men man kan ikke gå med den kontinuerlig, for den blir isete og som et panser. Derfor går jeg mest uten maske, men det går an å beskytte seg uten den også. Du må ha nok klær og riktige klær, og tenke over hva du gjør, som for eksempel at perioden uten votter er så kort som mulig.

Se hele intervjuet med polfareren øverst i saken!

Ousland tåler kulde godt og kan fint være uten votter når det er -30, fordi hendene hans tåler mye.

– Jeg kan fikse ting uten votter, men føttene er mitt svake punkt. Da må jeg virkelig passe godt på.

Som erfaren polfarer har Ousland lært seg selv å kjenne og mange triks. Blant annet lar han skiene være på beina mens han for eksempel setter opp telt, for å beskytte beina mot kulde.

– Skiene isolerer mot bakken, da slipper jeg å stå rett på den kalde snøen eller isen.

I tillegg går eventyreren alltid opp to nummer i sko, slik at han får plass til tykke sokker.

Sov tre måneder i plastsekk på Nordpolen

Ousland innrømmer at han har blitt mer frossen med årene, og mimrer tilbake til 1990, da han, Geir Randby og Erling Kagge gikk til Nordpolen.

– Det var -52 grader den dagen vi startet, og da gikk jeg kun med et par tynne ullvotter og vindvotter i bomull. Man blir mer utsatt for kulde når man blir eldre. Men det vet jeg, og derfor beskytter jeg meg ekstra mot det. Det er i grunn ikke noe problem. Man må ha kunnskapen og forberede seg.

Kunnskap var vesentlig da Ousland og Mike Horn i 2019 skulle krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. Ekspedisjonen foregikk på vinteren i 85 dager og 86 netter.

– Om vinteren er det ingen sol som tørker utstyret og da iser absolutt alt ned. Når du da legger deg i soveposen, vil all fuktighet fra klærne og kroppen dampe ut, deretter inn i materialet i soveposen. Da er den ødelagt i løpet av 14 dager.

Derfor la de seg i en plastsekk inni soveposen.

– Det var ikke behagelig å sove i en plastpose i tre måneder, men det var en del av overlevelsen.

Dette må du ha med på skituren

Ousland og andre polfarere tåler kulden bedre enn de fleste, men mener at de milde vintrene ikke har gjort oss «dødelige» mindre herda.

– Det er bare at vi ikke er så vant til det, så vi blir overrasket når det plutselig blir kaldt. Vi mennesker er omstillingsdyktige og blir vant til minusgradene.

Mange nyter den flotte vinteren med uteaktiviteter, som ski, skøyter, pilke og aking. Ousland minner om at det er viktig å kle seg godt for beskyttelse, slik at man ikke får frostskader.

– Jeg ser folk går i tynne langrennsdresser og vanter med fem fingre og tynne skisko i 12 minusgrader – det er for dårlig påkledning!

Her er Ouslands beste tips: