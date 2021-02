Datatrøbbel rammer domstoler landet rundt

Det er full stans i domstolenes videomøtesystem. Det berører en lang rekke saker som skulle vært overført digitalt.

– Feilen berører med andre ord alle domstolene. Feilen oppsto i går 3. februar ved 17-tiden, og har vært arbeidet med siden da. Det er såpass usikkert når tjenesten er tilbake, at vi nå varsler domstolene om at de må innrette seg for at de ikke kan bruke løsningen i hele dag, opplyser informasjonssjef i Domstoladministrasjonen Yngve Brox.

Det var Romerikes Blad som omtalte dataproblemene først. Stansen i videomøtesystemet førte til at pressen ikke fikk overvære rettssaken mot en idrettsprofil i Nedre Romerike tingrett torsdag morgen.

Det er fjernmøteløsningen Atea Anywhere som er nede. Det er uklart hvor mange rettsmøter som er berørt, men dataproblemene gjelder i hele landet, skriver Rett24.

