Noen biler snur man seg bare etter, uansett om du er bilinteressert eller ikke.

Ford F-150 Raptor er en slik bil. Den gigantiske pickupen oser selvtillit og er ikke spesielt redd for å stikke seg ut.

Nå har amerikanerne nylig dratt duken av en helt ny generasjon F-150 Raptor. Dette blir den tredje i rekken, siden introduksjonen i 2009.

Vi går rett på sak. Nye F-150 Raptor får en gledelig nyhet, fans over hele verden jubler for.

V8-comeback

Det ventes nemlig at nykommeren blir tilgjengelig i en egen R-utgave, med et beist av en V8-motor.

Dermed gjør V8-eren comeback i F-150 Raptor, ettersom dagens generasjon «kun» er tilgjengelig med Fords Ecoboost V6-motor på 3,5 liter.

Nå skal det sies at denne motoren også leverer ytelser det står respekt av. Vi snakker 459 hk sammen med et herlig lydbilde fra sportseksosanlegget.

Tilbake til nykommeren, ventes det at R-versjonen med V8 lanseres i 2022. Den «vanlige» utgaven får imidlertid en oppdatert versjon av V6-eren på 3,5 liter. Nøyaktig effektuttak på denne er ikke offentlig helt ennå.

Vi tok med F-150 Raptor til McDonalds...

Ford gjør ingen store grep på interiørdesignet.

Sportsbilens pickup

Som om ikke dagens F-150 Raptor er bøllete nok, får den nye generasjonen en enda barskere front. Her har Ford strukket ut grillen i full bredde.

Bilen har spesialbygde dempere fra Fox, som skal tåle skikkelig julig.

Utover dette er linjeføringene på bilen stort sett de samme. Heller ikke bak er det gjort store designendringer på tredje generasjon.

På innsiden debuterer et nytt ratt og en større infotainmentskjerm på 12 tommer. Her vil du få oversikt over ulike oppsett på bilen. I tillegg kan bilen leveres med et 360-kamera, som gjør at du får full oversikt når du skal ha det moro i terrenget.

At Ford mener alvor med F-150 Raptor, understrekes av en tidligere uttalelse fra sjefingeniøren:

– Dette er sportsbilens pickup. Raptor skal kunne herje i terrenget i opp til 170 km/t!

Ford Raptor: Råtøft eksemplar til salgs i Norge

Ingeniørene hos Ford har bestemt seg for at dette er pickupen du skal kunne hoppe med – uten at bilen klapper sammen i landingen.

Få biler i Norge

Det finnes svært få F-150 Raptor i Norge. Det skyldes blant annet at den norske importøren rett og slett ikke tar inn bilen til landet.

På grunn av både vekt og en tørst, bensindrikkende motor, blir avgiftene såpass høye at Ford Norge i stedet har fokus på lillebror Ranger Raptor, som har en langt «snillere» dieselmotor.

Samtidig finnes det enkelte Ford-forhandlere som tar inn F-150 Raptor til Norge. Her starter prisene på drøyt 1,1 millioner kroner – som varebil.

Her klatrer vi opp Norefjell i nye Ranger Raptor - se video

Med sportseksos-anlegg er lydbildet både tøft og særegent.

Se Trygve Slagsvold Vedums lattermilde reaksjon, når vi inviterer på tur i nettopp Ford F-150 Raptor i Broompraten: