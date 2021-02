Olympiatoppen slår fast: Vil sende norske utøvere til OL uten vaksine

Norge og de andre nordiske landene er klare på at idretten «ikke skal snike i køen», men håper at risikogruppene i samfunnet er ferdig vaksinert før OL. Først da vil idretten gå i dialog med myndighetene om å få vaksinert sine utøvere.

Det fortalte toppidrettssjef Tore Øvrebø på en digital pressekonferanse torsdag formiddag.

TV 2 har vært i kontakt med toppidrettsorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland, og de uttrykker samme holdning som Olympiatoppen.

Med andre ord: Olympiatoppen håper de skal få vaksinert utøvere før avreise til Tokyo, men vil ikke vurdere å ikke sende utøver til lekene om det ikke lar seg gjøre.

SIKRE I SIN SAK: IOC, her ved president Thomas Bach, er krystallklare i kommunikasjonen: OL skal bli arrangert i sommer. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP.

Pressekonferansen handlet i utgangspunktet om forberedelsene til vinter-OL i Beijing, som er nøyaktig ett år unna, men på spørsmål fra Discovery fortalte også toppidrettssjefen om holdningene til vaksine med tanke på lekene som kommer før den tid.

– Beskjeden er unison: Det blir OL uavhengig av vaksine

170 dager gjenstår før OL starter i Tokyo, og Øvrebø bekreftet det som har blitt offentliggjort fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) og den lokale arrangøren de siste dagene: OL skal gjennomføres i sommer.



Uansett.

– Vi planlegger som om det blir OL i Tokyo. Det gjør også IOC og de japanske arrangørene. Beskjeden derfra er unison: Det blir OL uavhengig av vaksine og slike ting. Det blir formidlet at det er gitt at det blir, forteller Øvrebø, og legger til at det mest utfordrende for øyeblikket er hvordan utøvere i de ulike grenene skal få kvalifisert seg, all den tid en rekke konkurranser har blitt utsatt og kansellert.

En av de mest fremtrende stemmene i internasjonal idrett de siste tre tiårene, IOC-veteran Dick Pound, har gitt uttrykk for at utøverne bør prioriteres i vaksinekøen.

Den holdningen deler ikke Øvrebø.

– Det er viktig for oss å sende et signal om at vi ikke skal snike i køen. Vi vil sende utøvere selv uten vaksine, men vi håper at vaksinasjonsprogrammet skal ha kommet såpass langt til sommeren at alle risikogrupper har blitt vaksinert. Da kan vi i så fall gå i dialog med myndighetene om å få vaksiner, i og med at det for utøverne her handler om nødvendige arbeidsreiser, sier han.

Nabolandene gjør som Norge

Denne holdningen deles av Norges naboland.

– Utøvere vil bli vaksinert i samme rekkefølge som andre i samme aldersgruppe. Utøvere eller andre kan ikke snike i køen basert på yrket sitt i Finland, sier Maarit Valtonen i Den finske olympiske komitéen til TV 2.

Det samme gir Team Danmark utrykk for, og Den svenske olympiske komitéen er tydelig:

– Den svenske OL-troppen er ikke prioritert når det gjelder vaksine, og vi vil heller ikke be om å bli prioritet. Det er de prioriterte gruppene i samfunnet som skal vaksineres først, sier sportssjef Peter Reinebo.