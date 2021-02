Audi holdt ikke igjen på noe særlig da de laget toppmodellen i SUV-familien: RS Q8. Her finner vi en 4-liters V8 – som er satt opp til å gi 600 hk og 800 Nm dreiemoment.

Da den ble pisket rundt legendariske Nürburgring i 2019, ble den målt til ny rekordtid for SUV-er: 7:42,253.

Sånt står det respekt av. Det er mange tøffe konkurrenter som har måtte se seg slått av denne bilen.

Men om du likevel, av en eller annen bisarr grunn, synes den blir litt for slapp. Ja, da kan du glede deg over at det finnes et firma som heter ABT Sportsline.

Deres motto ser ut til å være hentet fra poker-miljøet: Jeg ser deg – og høyner!

Satser alt

Fortsetter vi i poker-sjargongen, kan vi trygt si at den tyske tuning-eksperten gått "all in". RS Q8-R er nemlig et spesialprosjekt, i forbindelse med ABT sitt 125-årsjubileum.

– Vi har ikke spart på noe, uttaler de om bilen i en pressemelding.

Og når du ser på faktaene, forstår du raskt hva de mener. Effekten er skrudd opp til 740 hk – mens dreiemomentet er på voldsomme 920 Nm.

Noen må jo få dratt med seg denne på Nürburgring ...

Voldsom toppfart

Originalt klarer RS Q8 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Med den nye ABT-tuningen, barberes 0,4 sekunder av den tiden. 3,4 sekunder er superbil-tid – levert av en diger SUV.

Toppfarten er også verdt å dvele litt med. Vi kan jo først nevne av Lamborghini Urus og Bentley Bentayga klarer rundt 305 km/t. Og at de begge har kunnet smykke seg med tittelen som verdens raskeste SUV.

Nå flesker RS Q8-R til med betydelig høyere toppfart. Som ekstrautstyr åpnes det nemlig for at denne skal klare 315 km/t.

Tilpasset understell

For at bilen skal være ekstra god på veien, er RS Q8-R utstyrt med ABT Level Control (ALC) – som er en ekstra sporty og spesialtilpasset luftfjæring.

Eget eksosanlegg er selvsagt prikken over i-en. Og nødvendig, i en slik bil. Takket være EU, er det nemlig noen ganske solide begrensninger på lydnivået her. Det trenger ikke ABT å forholde seg til i nevneverdig grad.

Selvsagt er det karbon-detaljer, styling og hårete felger som utmerker seg utvendig – og detaljer som framhever ABT sitt håndverk innvendig.

Sjelden bil

I Norge starter prisene på drøyt 1,8 millioner kroner for en RS Q8. Det er mye av forklaringen på at det ikke blir solgt mange av disse her hjemme. Og du får trolig aldri se en RS Q8-R på norske skilter. Men det er jo lov å håpe.

Om du nå ble fysen på en Q8, kan vi røpe at i skrivende stund ligger det fem slik til salgs på bruktmarkedet i Norge. Prisene starter på rundt 1 million kroner. Men alle er med dieselmotoren på 286 hk. Slett ikke noe sinke i trafikken, den heller. Men noen Lamborghini eller Bentley-dødare, er det jo ikke ...

