– Spillet var i gang flere uker før vi dro til Farmen-gården

Tidligere toppidrettsutøver og cheerleader Kine Olsen Vedelden la tidlig en strategi for hvordan hun skulle utmerke seg på Farmen kjendis. Flere uker i forveien testet hun ut alle mulige tvekamper for å være godt forberedt til oppholdet.

– Jeg syns det er gøy når folk på TV sier; nå er spillet i gang. Det spillet startet for over to uker siden!

Det er ingenting å si på konkurranseinstinktet til toppidrettsutøver Kine Olsen Vedelden. Allerede da det ble klart at hun skulle være med på Farmen kjendis begynte hun å legge strategier.

– Jeg hadde planlagt nøye hvordan jeg skulle holde meg under radaren. Jeg skulle ikke være for flink, for da ble jeg sett på som en trussel. Samtidig skulle jeg jobbe mye slik at ingen ble irritert på meg, sier Vedelden til God morgen Norge.

Gikk detaljert til verks

Den tidligere cheerleaderen forteller at strategien var at hun hele tiden skulle holde en god balanse. Den første uken skulle hun være med på et «gutteprosjekt», som å bære tømmer eller bygge ting.

– Mens i uke to tenkte jeg at det var lurt å spare litt på energien så da var jeg med på å sy, og sånn fortsatte det.

Og som om ikke det var nok begynte hun tidlig å forberede seg.

– I ukene før vi dro inn på gården prøvde jeg meg på alle mulige tvekamper. Jeg analyserte blant annet den beste vinkelen for å holde et melkespann, hvordan slappe av i skuldrene, hvordan holde armene, og hvordan ta armen litt forover for å hente inn to minutter ekstra, ler Vedelden.

Gråt da førstekjempen ble valgt

Influenser og meddeltaker i Farmen kjendis, Anniken Jørgensen, gikk derimot inn på Farmen uten noen tanke rundt konkurransen og strategien.

– Jeg ble skikkelig skuffet da folk begynte å krangle, og glemte helt at det var en konkurranse, forteller Jørgensen.

Hennes mål var å bli kjent med folk og å ta det som det kommer. Hun skjønte ikke helt at de andre deltakerne kom inn med en plan om å vinne.

– Det brøt litt idyllen for meg, for vi hadde det så bra og vi var en så fin gjeng, forklarer hun og sier at hun ofte syns det var vanskelig når noen av deltakerne måtte ut i tvekamp.

– Jeg begynte å gråte hver gang det ble valgt en ny førstekjempe.

Innimellom litt kjedelig

Det var ikke bare konkurransene som ble utfordrende for Vedelden. Til tider syntes hun det kunne det bli både litt kjedelig.

– Jeg kan fort bli litt rastløs. Det ble litt mye å skulle sitte på terrassen og piperøyking hver kveld. Men jeg kunne ikke si at jeg ikke var sliten for da ble jeg satt til å ta oppvasken, sier Vedelden.

Hun innrømmer at hun kanskje skiller seg ut litt.

– Alle er så flinke til å underholde. Jeg er ikke som Øde som alltid har et dikt på lager, eller som Terje som kan fortelle flere hundre vitser hver dag. Det eneste jeg kan er å konkurrere.

Vennskap for livet

Jentene fant hverandre raskt under oppholdet, og har hatt god kontakt også etterpå.

– Da vi først møttes tenkte jeg at hun kommer jeg aldri til å passe med. Hun er skoleflink og driver med idrett, mens jeg er mer street-smart, forteller Jørgensen.

– Men det var henne jeg lente meg på når det gjaldt alt.

Vedelden gjengjelder beundringen og bekrefter at Jørgensen var en viktig støttespiller og er i dag blant hennes nærmeste venninner.