På 19 måneder har Hovland spilt inn 43 millioner kroner

Søndag kveld sikret Viktor Hovland seg en delt andreplass i Farmers Insurance Open på PGA-touren.

Med det fikk han med seg omkring 3,9 millioner kroner i premiepenger.

Hovland ble profesjonell etter US Open i juni i 2019, og siden det har Oslo-gutten totalt spilt inn 4,996,565 amerikanske dollar, ifølge PGA-tourens nettsider. Det tilsvarer rundt 43 millioner norske kroner.

I årets sesong har Hovland til nå fått 2,3 millioner dollar i premiepenger.

19 ÅR SOM PROFF: Suzann Pettersen la opp i 2019 etter en lang proffkarriere. Foto: JONATHAN FERREY

Til sammenligning tjente Suzann «Tutta» Pettersen rundt 14.8 millioner dollar i premiepenger inntil hun la opp i 2019. I norske kroner tilsvarer det nå rundt 127 millioner.

Totalpotten i helgens europaturnering i Saudi Arabia ligger på 3.5 millioner dollar. Vinner Hovland drar han inn rundt 5 millioner kroner.

Etter all sannsynlighet vil han uansett nå en milepæl etter helgens turnering: Å spille inn 5 millioner dollar i løpet av karrieren.

Men Hovland drar til Saudi Arabia med noe helt annet i siktet enn penger.

– Det har lenge vært en drøm for meg

Saudi International-turneringen, som er en del av Europatouren, er Hovlands første steg mot prestisjefylte Ryder Cup i Wisconsin i USA til høsten.

– Det har lenge vært en drøm for meg. Jeg satt alltid hjemme da jeg var liten og så på Ryder Cup, så å nå kanskje få spilt det selv, hadde vært utrolig kult, sa Hovland til NTB på et pressetreff onsdag.

Ryder Cup arrangeres annethvert år, og er en lagturnering med med spillere fra Europa mot spillere fra USA.

I 2020 ble turneringen utsatt ett år på grunn av koronapandemien, og derfor skal den spilles til høsten.

For å kvalifisere seg til tolvmannslaget i Ryder Cup må man enten være topp-fire på Europas poengliste, blant de fem beste europeerne på verdensrankingen, eller være en av tre spillere som mottar et frikort fra kaptein Padraig Harrington.

Men for å få et slikt frikort må man ha spilt minst fire Europatour-turneringer. Helgens turnering i Saudi Arabia er den første av fire for Hovland.

– Jeg tror at han når Ryder Cup. Han er fjerde Europeer på verdensrankingen, og vant to PGA-turneringer i 2020. Det var det ikke mange andre som gjorde, så han kommer seg inn på et Ryder Cup-lag per nå. Men det er ni måneder igjen, sier hans tidligere trener Magnus Ohlsson til TV 2.

Skryt fra verdensener

Dersom Hovland klarer å kvalifisere seg, blir han den første nordmannen til å spille i Ryder Cup.

– Det er en stor turnering med mye trøkk, og jeg savner det å spille på lag. Det gjorde jeg som junior i Norge og på college i USA, sa Hovland på pressetreffet.

TO STJERNER: Dustin Johnson (t.v) sammen med Tiger Woods (t.h) etter å ha vunnet The Masters i 2020. Foto: Mike Segar

Verdensener Dustin Johnson endte på en andreplass i Saudi International i fjor. Han er også med i år, og snakket varmt om vår norske stjerne før turneringen.

– Viktor er ung i golfsammenheng, men allerede en veldig god spiller. Jeg har ikke spilt så mye med ham, men han synes å være veldig solid. Han har mye spennende på gang, noe som er veldig gøy å se. Han har mange gode år foran seg, sa Dustin Johnson til NTB.

– Det er veldig hyggelig og motiverende å høre. Han er jo soleklar nummer én i verden. Jeg har mye respekt for golfspillingen hans og måten han er på. Jeg prøver å lære mye av ham, svarte Hovland etter rosen.

Viktor Hovland startet på sin førsterunde i Saudi International torsdag klokken 10:30 norsk tid.