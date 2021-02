Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Jeg fikk utlevert en helt Audi ny e-tron 55 den 29.12. På nyttårsaften, kun to dager senere, måtte den hentes av bergingsbil. Da var den helt død.

Vi har etter hvert fått lånebil. De sier det er feil i software til ombordlader, det tar erfaringsmessig lang tid å fikse, er svaret jeg får. Hva har jeg egentlig krav på i en slik situasjon?

Benny svarer:

Jeg forstår godt at dette både irriterer og frustrerer.

Det er helt sikkert en fattig trøst, men du er langt fra alene om å oppleve dette. En kompis erfarer akkurat nå det samme med en ny VW og min datter opplevde det samme i høst med en ny Seat. Det ble syv uker med venting … Sist jeg testet Audi e-tron, slet jeg også med å få ladet denne. Det kommer mange henvendelser til oss rundt akkurat dette.

Det virker her som om VW-konsernet har et stort og alvorlig problem. Et problem det haster med å få løst, for dette går på troverdigheten løs. Så det holder.

Selvfølgelig er det kjedelig for kundene som opplever dette. Men det er garantert både kjedelig og frustrerende å være forhandler / importør og havne i en slik situasjon også. Det er ganske lite de får gjort med dette. De havner også i en lei skvis her.

Så til spørsmålet ditt: En leverandør har krav på å få utbedre en vare som det er feil på. Den er grei og den forstår man.

Så kommer det som mildt sagt er et ullent punkt i lovverket. For der står det som følger: Innen rimelig tid. Altså veldig lite konkret og det åpner videre for en del tolkninger av hva «rimelig tid» egentlig er.

Etter noen dager, om feilen ikke lar seg løse, har man i alle fall krav på en erstatningsbil og det forstår jeg at du har fått. Godt er det.

Kan ha krav på å heve kjøpet

Når det gjelder dette med hva som rimelig tid, henger det også sammen med kompleksiteten i feilen. Altså hvor lett den er å reparere og hvordan deletilgangen er. Om det behøves deler.

I ditt konkrete tilfelle vet jeg ikke akkurat hva som er løsningen på problemet. Om det er deler, eller om det er en software som må installeres.

Den pågående pandemien bidrar også til at ventetiden på varer og tjenester ofte blir lengre. Det blir også en del av totalbildet i disse sakene. Som altså ikke har noe entydig fasit-svar.

Om det tar urimelig lang tid, kan man ha rett til å heve kjøpet. Fordi man har fått en vare som ikke virker og som ikke lar seg reparere innen dette ulne «rimelig tid». Før det går så langt, kan man også gjøre krav på kompensasjon. Enten i form av reduksjon i prisen, eller et man får med noe, slik som gratis service, gratis eller redusert pris på for eksempel tilhengerfeste eller takboks og slike ting om man måtte ha behov for det.

Jeg vil tro at både forhandler og importør er villige til å strekke seg et godt stykke her for å beholde deg som (relativt) fornøyd kunde. En god og åpen dialog med forhandleren/verkstedet er også viktig.

Er du medlem for eksempel i NAF eller KNA så kan det jo være en mulighet å få en av deres jurister til å vurdere "rimelig tid" for deg i dette tilfellet. Samt å komme med forslag til hva du kan gjøre – annet enn å vente. Jeg er redd å vente er det mest realistiske alternativet, eventuelt med en form for kompensasjon. I alle fall enn så lenge.

