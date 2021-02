Dette sier de om vaksinepass i Norge

Onsdag innkalte Danmarks regjering til pressekonferanse, med gode nyheter til sin befolkning. Som starten på en gradvis gjenåpning har Danmark begynt å utarbeide et digitalt vaksinepass.

Torsdag fulgte Svenske myndigheter etter, med lovnad om at de skulle ha klart et digitalt sertifikat til sommeren.

– Dette er nok nesten like etterlengtet som vaksinasjonen, sa den svenske sosialministeren, Lena Hallengren.

En kvittering for at du har mottatt sprøyten, og kanskje en mulighet til å reise til utlandet, er målet.

Men hvordan jobber norske myndigheter med dette?

– Gir ikke noen fordeler

Helseminister Bent Høie (H) sier Norge allerede har løsningen som nå lanseres i Danmark. Løsningen heter helsenorge.no, sier han.

– Det som skjer i Danmark er egentlig det vi har allerede i Norge. Nemlig muligheten til å logge deg inn på helsenorge.no og få en utskrift av vaksinestatus. Så foregår det en diskusjon i EU og WHO om man skal ha internasjonale dokumenter som kan gi for eksempel andre rettigheter når det gjelder reiser og sånn, men det er en diskusjon som må løses internasjonalt, sier Bent Høie.

– Så Norge har allerede et vaksinepass?

– Ja, vi har et offisielt vaksinedokument, som er det jeg oppfatter at Danmark nå også får.

– Men får du brukt det til noe? Gir det noen fordeler?

– Nei, foreløpig så gir det ikke noen fordeler. Men så er det sånn at de som bor på sykehjem, de får en fordel av sin vaksinasjon ved at de snart kan klemme sine nærmeste, sier Høie.

Kun sykehjemmene får lettelser

– Nå gir dere jo fordeler til fullvaksinerte sykehjemsbeboere. Da bør vel fordelene komme like fort for de andre som også blir fullvaksinert etter hvert?

– Ja, og derfor er det spørsmål som nå vurderes hele veien; Hvilke tiltak de som er fullvaksinert må forholde seg til, og ikke forholde seg til, sier Høie.

– Vil fordelene for en fullvaksinert sykehjemsbeboer også gjelde for en fullvaksinert sykepleier? Kan hun eller han gi sine nære en klem?

– Nei, så enkelt er det dessverre ikke.

– Hvorfor ikke det?

– Fordi dette både handler om individuell beskyttelse og beskyttelse av en gruppe rundt. Så dette handler om sykehjem der de fleste av beboerne er vaksinert. De lever på en måte i en litt annen beskyttet situasjon enn det du gjør som en individuell sykepleier, sier han og fortsetter:

– De har jo fordelen av å være vaksinert, men foreløpig gir det ingen fordeler i en generell smittesituasjon. Men dette er noen av de tingene som nå vurderes, avslutter Bent Høie.

Vurderes internasjonalt

Også Camilla Stoltenberg påpeker at et bevis for at du har mottatt full vaksinasjon foreløpig ikke gir noen fordeler, men at dette er noe som vurderes.

– Så langt så gir jo ikke vaksinepass spesielle rettigheter. Så arbeides det med om man skal lage et vaksinepass, men foreløpig så har det ingen funksjon, sier Camilla Stoltenberg.

Tidligere har Folkehelseinstituttet og Verdens Helseorganisasjon vært tydelige på at et internasjonalt samarbeid om et vaksinepass avhenger av vaksinenes evner til å begrense smittespredningen.

Her har man foreløpig ikke nok data til å trekke en konklusjon. Likevel rapporterer forskere i både Storbritannia og Israel, som har vaksinert store deler av befolkningen, om at vaksinene der ser ut til å bremse smitten.