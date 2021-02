GameStop-saken: – Mer enn bare penger

GameStop-aksjen har vært på alles lepper de siste dagene. En intens aksjekamp mellom vanlige småinvestorer og finansfolk på Wall Street har nemlig utspilt seg for åpen scene, og aksjekursen til den amerikanske spillkjeden har gått som en jojo.

En horde av småinvestorer har nemlig mobilisert gjennom Reddit-forumet r/WallStreetBets og blitt enige om å investere tungt i GameStop-aksjen. I starten av januar lå kursen på litt over 17 dollar, mens torsdag 28. januar bikket kursen 400 dollar.

Hordeinvestorenes storoffensiv har ført til at finansfolk som hadde veddet på nedgang i GameStop-kursen, såkalt shorting, har tapt store summer.

Mer enn bare penger

En av dem som har kastet seg med og investert i GameStop, er 20 år gamle Oskar Røa fra Oslo.

– Helt i utgangspunktet var det for å tjene penger, forklarer Røa til God morgen Norge.

MER ENN PENGER: For Oskar (20) og kompisgjengen har GameStop-investeringen blitt en symbolsk sak. Foto: Skjermbilde fra God morgen Norge

Men nå har motivasjonen endret seg for 20-åringen og resten av kompisgjengen, som alle er aktive på Reddit. Vendepunktet kom da handelsplattformen RobinHood en liten periode i forrige uke stanset muligheten for kjøp at GameStop-aksjen.

– Da vi så at den andre siden spilte litt skittent, gikk det over til å handle om mer enn bare penger. Nå har vi på en måte en samlet sak å kjempe for, og vi kan stå sammen i det her, sier Røa.

– Aksjemarkedets Trump-øyeblikk

Finansredaktør i Dagens Næringsliv Terje Erikstad mener det hele er blitt en slags maktkamp mellom unge, fremadstormende investorer og spekulantene på Wall Street.

– Noen av dem som har investert ville hjelpe selskapet, noen ville bare tjene penger for seg selv og noen ville egentlig straffe andre investorer, sier Erikstad.

MAKTKAMP: Finansredaktør Terje Erikstad kaller GameStop-saken for aksjemarkedets Trump-øyeblikk. Foto: God morgen Norge

– Det er blitt en slags blanding av politikk og kultur, som også speiler mye av det som skjer i USA, sier han og utdyper:

– På Reddit er det mange som fremstiller seg som representanter for de små, de som tapte på finanskrisen og de som er forbanna på eliten. Så jeg har kalt det et Donald Trump-øyeblikk i aksjemarkedet, fordi Trump kom jo inn som en som skulle feie den gamle eliten i Washington ut av kontorene, og på en måte representere den vanlige amerikaner.

Oskar Røa synes GameStop-saken både er spennende og litt skummel.

– Det er ikke fint å ha en horde som plutselig kan dukke opp og ødelegge hvilket som helst marked, forklarer 20-åringen.

– Men det har blitt en kampsak, og det er mange sinte amerikanere som står på andre siden av denne pengekrisen i USA. Det gjelder ikke oss, men jeg synes det er kult at vi jobber mot et mål sammen, og symbolsk står imot denne makten, utdyper Røa.

Hva som vil skje videre er foreløpig usikkert.

– Det er varslet allerede at det vil holdes høringer i Kongressen om dette her, og de involverte må da forklare seg. Jeg tviler på at amerikanske myndigheter har lyst til å gå etter disse små investorene og prøve å ta dem, men jeg tror det kommer til å bli en diskusjon om hva som er lovlig kjøp og salg, og hva som er manipulasjon hvor du driver priser kunstig opp eller ned, sier finansredaktør Terje Erikstad.