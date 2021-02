53 er smittet og flere hundre er i karantene: – Dramatisk

Ulvik kommune er hardt rammet av det muterte viruset. Nå frykter ordføreren for driften av kommunen.

Fra mars til desember har Ulvik totalt bekreftet seks smittetilfeller. Nå, på bare en uke, har smittetallene skutt i været på grunn av det muterte viruset.

– Vi er 1080 innbyggere. Når så mange er smittet og flere hundre er satt ut av spill i karantene, så er det dramatisk, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap).

Onsdag bekreftet den lille Hardanger-kommunen 28 tilfeller av det muterte viruset. Torsdag våknet bygda til ytterligere 25 positive tilfeller.

– Akkurat nå vil jeg være så ærlig og si at situasjonen er uoversiktlig. Testresultatene kom sent, så de som testet seg tirsdag fikk vi svar på i morges. Da vi kom til kontoret i dag og fikk den telefonen, gikk pulsen litt opp, sier Thorbjørnsen.

– Vi har vært forskånet i så lang, og så blir vi plutselig et episenter, sier han.

Ikke rustet

Nå jobber ordføreren og ledelse i kommunen på spreng med å få oversikt over hvem som er i karantene og hvordan det vil påvirke driften i kommunen.

– Flere personer med viktige oppgaver i kommunen har vært i ventekarantene. Vi forventet at de skulle komme tilbake i jobb i dag, men når det kom så mange nye positive prøvesvar, må mange flere ut i karantene. Vi jobber med å få oversikt over det nå, sier Thorbjørnsen.

– Spørsmålet er hvor mange flere som kan rammes før det blir krise, sier han.

– Er dere rustet for et slikt smitteutbrudd?

– Nei. Det tror jeg ingen er, sier ordføreren.

– Et sjokk for mange

Ordføreren forteller at innbyggerne i kommunen er preget av smitteutbruddet.

– Folk er bekymret. De er bekymret for å bli syke og bekymret for at noen de er glad i skal bli smittet. Folk lurer også på hvor lenge dette vil vare, sier Thorbjørnsen.

Samtidig opplever han at alle tar utbruddet og tiltakene på alvor.

– Folk er veldig flinke og gjør det de skal, sier han.

Ordføreren håper at folk vil ta ekstra vare på hverandre i tiden som kommer.

– Etterhvert som dette eskalerer og sjokket legger seg, håper jeg at innbyggerne begynner å tenke på folk rundt seg. Jeg håper de tar en ekstra telefon til de som er ensomme og sliter med frykt for det som skjer nå. Dette er nok en sjokk for mange, så vi må ta vare på hverandre, sier Thorbjørnsen.

Teststasjon fra Bergen

Mange personer skal testes i Ulvik, så onsdag strakk Bergen kommune ut en hjelpende hånd.

Bergen Legevakt stiller med testbil i Ulvik fredag klokken 12, for å sikre at testkapasiteten øker. Fra da vil all testing foregå i kommunen.

– I dagene fremover vil vi jobbe med massiv testing og sporing. I tillegg blir det fokus på å drifte de kritiske funksjonene på sykehjemmet og det som må holdes i gang ellers i kommunen, sier Thorbjørnsen.

Om kommunen havner i en situasjon der samfunnet er i ferd med å kollapse, vil de sende en anmodning om bistand.

– Akkurat nå har vi ikke oversikt over om vi trenger hjelp til å fylle de kritiske funksjonene. Men blir dette langvarig og mange er satt ut av spill, så vil batteriene etterhvert gå tomme hos folkene som står i det, sier han.

Ordføren utelukker ikke at antall smittede også vil øke i tiden som kommer.

– Jeg blir ikke overrasket om tester fra i går viser flere smittet, sier Thorbjørnsen.