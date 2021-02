Lettsaltet skrei med kålrotstappe

Jeg pleier å salte fisken selv, men du kan kjøpe ferdig lettsaltet torsk i butikken. Noen tørrsalter fisken, jeg synes at jeg har best kontroll når jeg legger fisken i saltlake. Det er spesielt bra å gjøre når fisken har vært frossen, for i saltlaken får den tilbake spensten.

Lettsaltet skrei:

700 gram skrei/torsk (4 stk fileter)

2 liter vann

120 gram salt

Tilsett salt i vannet og rør om, legg ned fisken og sett inn i kjøleskapet dett skal stå fra 12–24 timer. Står fisken kortere tid så må mer salt tilsettes, står den lenger i kjøleskapet så må fisken vannes ut litt.

Kok opp vann i en stor kjele med minst tre liter vann uten salt. Senk varmen til nest laveste og legg i fisken. Trekk fisken i ca. 5-6 minutter. Vannet skal ikke koke. Fisken er ferdig når den flaker seg litt.

Gulrøtter med smør, persille og sukker:

300 gram gulrøtter i terninger

1-2 ss klaret smør

2 ss hakket persille

1 ss. Sukker

½-1 ts salt

Kok gulrøttene nesten møre og hell av vannet. Smelt 1 ss smør med sukkeret, tilsett gulrøtter og stek dem på middels varme i ca. 2 minutter. Senk varmen og tilsett persille og litt salt rør om og server.

Kålrot- og potetstappe:

600 gram kålrot i biter

400 gram skrelte poteter

2 dl melk eller kremfløte eller en blanding

2 ss. klaret smør

½ ts muskat

2 ss persille

Salt og pepper

Kok kålroten og poteten møre i usaltet vann. Hell av vannet og mos kålroten og potetene. Rør inn smør, melk/fløte, muskat og smak til med salt og pepper.

Klaret brunet smør:

200 gram smør

Smelt smøret på middels høy varme og kok i 2-3 minutter under stadig omrøring, senk varmen og fjern skummet, still kjelen på skrå og hell av det klarede smøret uten at grumset på bunn følger med.

Dette smøret bruker du både til gulrøttene og kålrabbistappen. Det som blir til overs serveres ved siden av, gjerne med litt hakket persille i.