Tar til tårene når hun snakker om Aris død

Den 25. desember i 2019 ble en hel nasjon rystet av nyheten om at Ari Behn var død. Forfatteren, kunstneren og Märtha Louise (49) sin tidligere ektemann ble 47 år gammel.

– Vi var på Kongsseteren i Holmenkollen. Det var et julepyntet hus. Vi hadde en kjempehyggelig jul. Så kom pappa inn og sa det til meg, og så måtte jeg gå for å si det til barna. Det er noe av det tøffeste jeg har gjort, sier en åpenhjertig Märtha Louise til Harald Rønneberg i TV 2-programmet «Helt Harald».

Se video fra «Helt Harald» i toppen av saken.

Stolt av datteren

Litt over en uke senere holdt datteren deres – den da 16 år gamle Maud Angelica – en tale i faren begravelse, som gjorde enormt inntrykk på alle som hørte på.

– Jeg var veldig stolt av henne. Jeg synes det var utrolig fint at hun klarte å formidle noe som har hjulpet så mange i ettertid. Det er mange som har sagt at hun har reddet livet deres, smiler hun stolt.

På spørsmål om hvordan hun vil huske Ari, kommer tårene.

– Jeg husker de gode øyeblikkene som da han malte på gulvet med at barn på ryggen. Når han laget middag til alle og vi spiste klokken 2 på natten. Når vi var sammen med venner ... han var jo veldig morsom, minnes hun.

Åpen på Instagram

I tiden etter har Märtha Louise valgt å være åpen om de tunge stundene på Instagram.

– Jeg tror at jo mer vi alle hadde vært åpne om hvordan vi egentlig har det gjennom ulike faser ... for det er helt naturlig å ha bra dager og det er helt naturlig å ha skikkelig tunge dager. Jeg tror det er veldig viktig at vi prater om at det er helt normalt, sier hun i programmet.

– De første månedene etter at Ari gikk bort var jeg mamma 24/7 som bare tok meg av barna for at de skulle komme seg igjennom dette. Når de på en måte begynte å finne fotfeste, var det plutselig tid for at jeg kunne gå i kjelleren. Og det har jeg gjort, forteller hun.

Støtte fra kjæresten

Hun forteller at hun og barna har hjulpet hverandre igjennom den tøffe tiden. Hun forteller videre at de har fått hjelp av psykologer, venner, familie og kjæresten hennes, amerikanske Durek Verrett (46).

– Når vi fikk beskjeden fikk vi jo alle helt sjokk. Vi klarte ikke å gjøre noen ting. Det var å løpe fra det ene barnet til det andre. Han var den eneste som klarte å være der ... være tilstede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der var veldig viktig, sier hun.

Når Rønneberg spør om hun tror hun og Durek kommer til å bo i samme land noen gang, svarer hun:

– Jeg håper jo det. Han ville jo i utgangspunktet flytte til Norge, men så kom han til Norge og det ble jo ikke akkurat sånn kjempekoselig, smiler hun og tenker tydelig tilbake på alt kaoset som oppsto da Durek besøkte Norge for første gang.

Hun sier også at det er mulig hun flytter til USA.

– Ja, det kan jo være at vi ender opp der etter hvert, avslører hun.

Märtha Louise ønsker ikke å kommentere saken utover det som kommer frem i programmet.

Vil sette verdensrekord

Det er ikke bare alvor i ukens episode av «Helt Harald». Rønneberg utfordrer nemlig Märtha Louise til å sammen sette verdensrekordforsøk med å gå på langrenn innendørs i 12 timer.

– Da jeg foreslo skituren så sa hun at «jeg blir veldig sur på tur, jeg liker ikke å gå på tur, jeg blir sur på ski». Og det er jo argumenter for å gjøre det, for man må jo ha litt motstand, prøve nye ting, fortalte Harald Rønneberg til God kveld Norge forrige uke.

«Helt Harald» ser du på TV 2 mandager klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo allerede nå.