Benker spiller i forkant av storturnering

Det er duket for en ny sesong av turneringen BLAST Premier. Svenske Ninjas in Pyjamas overrasker alle med en endring i lagoppstillingen før turneringen starter.

Det er Simon «twist» Eliasson som har blitt satt på benken før BLAST Premier settes i gang, og laget har fått en midlertidig erstatter i form av Erik «ztr» Gustafsson fra juniorlaget til NiP («Young Ninjas»).

Første kamp i BLAST Premier starter klokken 16:15 i dag. Se kampene gratis på TV 2 Sumo.

Nordmann bak rattet

Sjefen i klubben er nordmannen Hicham Chahine, og til TV 2 sier han at endringen har tatt tid og at spilleren som kommer inn ikke starter blankt.

— Vi brukte tid på denne beslutningen, og i dette tilfellet var tiden moden for å teste noe nytt. Vi gir vår akademispiller Erik muligheten til å prøve seg mot verdens beste spillere i BLAST. Han kjenner våre spillere godt og har vært med på treninger i lengre tid som en utviklingspiller, så det er ingen vanlig vikar, forklarer Hicham.

Ninjas in Pyjamas satset på en ung lagoppstilling etter at veteranene meldte overgang til Dignitas sammen med norske Håkon Fjærli. Det har vært god utvikling gjennom hele fjoråret, men Hicham forklarer at det stagnerte mot slutten av året.

— Generelt sett hadde vi veldig god progresjon gjennom fjoråret med laget, men stagnerte mot slutten av året. For å opprettholde progresjon med et så ungt lag som vi har, var det på tide med nytt blod og nye impulser.

Nordmannen har tro på gode resultater i turneringen, selv med endringer i forkant.

— Absolutt. Vi har forberedt oss godt og har fem ekstremt dyktige spillere til matchen, sier Hicham til TV 2.

Styrker trenerteamet

Samtidig som lagendringen blir det også annonsert to forsterkninger i trenerteamet. Den tidligere australske olympiske roeren David McGowan går inn som Performance Manager, og Frederik Andersson er blitt satt til assistenttrener. Begge har bidratt inn i klubben den siste perioden, McGowan som konsulent og Andersson som trener for juniorlaget («Young Ninjas»). Sistnevnte vil fremdeles ha mye fokus på juniorlaget.

— Ekstremt gode tilskudd til klubben, det blir spennende å ha med begge videre, og vi er veldig sikre på at det vil merkes på prestasjonene våre over tid, avslutter Hicham.

Slik spilles BLAST Premier

Gruppespillet består av tre grupper alà fire lag, og hver gruppe spilles over tre dager. Etter endt gruppespill vil de to beste lagene fra hver gruppe avansere direkte til vårfinalene, mens de to dårligste må ta veien om BLAST Premier Showdown.

I BLAST Premier Showdown vil det, i tillegg til lagene fra gruppespillet, komme flere lag som har kvalifisert seg inn via regionale kvalifiseringer. Til sammen ti lag vil derfor kjempe om to billetter videre til vårfinalen.

En sesong konkluderes med BLAST Premier Finals, og en finale inneholder seks lag fra gruppespillet samt to lag fra BLAST Showdown. Det er i denne turneringen de store premiepengene skal kjempes om, og i forrige sesong av BLAST Premier ga førsteplassen i underkant av tre millioner norske kroner.



Etter vår- og høstsesongen spilles BLAST Premier Global Finals, og lagene som får delta her er lagene som har gjort det best gjennom sesongene. I forrige Global Finals kjempet åtte lag om en total premiepott på ca 8.600.000,- norske kroner. Det var det russiske laget Na'Vi som stakk av gårde med førsteplassen og over fem millioner norske kroner.

TV 2 dekker hele BLAST Premier, og du kan se kampene gratis på TV 2 Sumo.