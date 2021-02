– Høie mente munnbind var feil, nå tar han feil om vaksinestrategi

Bydelen Stovner i Oslo ligger på topp i Norge når det gjelder koronasmitte, men vaksinestasjonen er til tider stengt fordi de mangler vaksiner.

Da TV 2 besøkte vaksinestasjonen på Stovner Senter tirsdag var dørene lukket.

– Det er satt opp en vaksinekapasitet på å kunne sette 110.000 vaksiner i uka i Oslo, og at vaksinestasjoner står tomme, det er trist, sier Steen.

Tre prosent har fått vaksine

Onsdag kom det nye forsyninger på nærmere 100.000 til hele landet. Oslo fikk 11.000 av de nye dosene, og vaksineringen kunne fortsette.

I alt har rundt 950 eldre i bydelen Stovner fått vaksine. Det vil si rundt tre prosent av befolkningen.

Det er på nivå med hele Oslo, der tre prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert - altfor lavt når man ser på hvor hardt hovedstaden er rammet av pandemien, mener helsebyråden.

– Jeg mener helseministeren må se på vaksinestrategien sin og legge inn smittetrykk som et element, og se på hvor sykdom og død er høyest når han skal fordele sine vaksiner framover, sier Steen til TV 2.

Han viser til at det er er over dobbelt så stor risiko for å dø av korona hvis du bor i Oslo, enn i resten av landet. Og at mellom en fjerdedel av de som er innlagt på sykehus i dag kommer fra Oslo.

Nå øker presset for å endre vaksinestrategien. Ordførerne i flere av kommunene som er rammet av mutasjonsutbrudd, Nordre Follo, Sarpsborg og Fredrikstad, krever at vaksineringen nå må konsentreres om de mest tettbygde områdene, skriver VG.

Ordfører i Nordre Follo , Hanne Opdan (Ap) bekrefter at det nå jobes med et brev til statsråden.

Frykter mutert virus i folketette områder

På Stovner - som er på størrelse med Hamar, Halden og Molde i innbyggertall - er hele èn prosent av befolkningen smittet, viser tall fra Avisa Oslo.

Bare den siste uken er det registrert 60 nye tilfeller av Covid-19 på Stovner, ifølge de siste tallene fra Folkehelseinstituttet.

Helsebyråd i Olso Robert Steen mener smittetrykk bør telles når korona vaksine skal fordeles.. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– De som bor på Stovner bor trangt, og det bor mange mennesker på få kvadratmeter. Dette er hovedårsaken til at smitten trives bedre i disse områdene, sier Steen.

Tanken på at et mutert virus skulle slå seg ned i de tett befolkede områdene i Groruddalen, skremmer Ap-politikeren.

– Tilfellene med de muterte virusene burde bekymre oss alle, spesielt hvis det slår seg ned i tettbygde bydeler som Stovner.

En ny vaksinestrategi vil tvinge seg fram, mener han.

– Det er ikke noen tvil om at Oslo treffes hardere av pandemien enn det resten av Norge gjør. Og når det er liv og helse som er det viktigste for vaksinering, så burde man tenke smittetrykk og se på hvor pandemien slår hardest inn.

Tror Høie vil snu

Steen minner om den tidligere diskusjonen som var om bruk av munnbind, der helsemyndighetene og helseminister Bent Høie lenge mente at munnbind ikke ville bidra til å få ned smitten, heller tvert i mot.

– Man hadde den oppfatning at munnbind ikke var tilrådelig. Så snudde man på det når man fikk mer informasjon og kunnskap. Jeg tror det samme kommer til å skje med vaksiner. Når man ser at det virker på smittespredning, så vil man tenke nytt også på vaksinestrategi.

Helseministeren avviser ikke at det kan komme en ny strategi.

– Men med den smittesituasjonen og kunnskapen vi har nå mener vi like fordeling er det som i sum beskytter liv og helse best nå, sier han.

Oslo kommune vil selv vurdere å fordele dosene mellom bydelene etter hvor det er mest smitte, forteller han.

– Dette er en vurdering vi også kommer til å ta når vi kommer nedover i årskullene, men så er det en forskjell mellom Oslos bydeler og Norge, og det er alle andre steder i Norge, og det er at alle bydeler har et høyere smittetrykk enn gjennomsnittet i Norge.

En tredel vaksinert på Utsira

Øykommunen Utsira, fikk nye doser med vaksine onsdag.

Kommunen er i areal er på størrelse med Stovner, og har 211 innbyggere. Utsira er en av få kommuner som hittil ikke hatt ett eneste tilfelle av koronasmitte.

Etter at de siste vaksinene er satt er 27 prosent av befolkningen over 18 år vaksinert.

Ordfører Marte Eide Klovning har stor forståelse for at mange mener at områdene med størst smittepress må få flest vaksiner.

– Samtidig vet man aldri hvor neste utbrudd kommer, sier hun, og viser til det pågående utbruddet i Ulvik kommune.

– Et slikt utbrudd vil ramme svært alvorlig her ute hos oss. Et liv er like viktig, uansett hvor i landet du bor, sier ordføreren.

I Oslo mener helsebyråden at situasjonen med vedvarende smitte må føre til geografisk skjevfordeling av vaksinen.

– Men nå blir det sagt at viruset kan «poppe opp » hvor som helst, og man vet ikke hvor det er i morgen?

– Hvis det er en ting jeg kan garantere, så er det at smittetrykket i Oslo kommer til å være vedvarende høyt. Det har det vært fra første dag, og det kommer det til å være til smitten er borte.