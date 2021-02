Tesla Model 3 ble Norges mest solgte bil i 2019. I fjor endte den på andreplass - og har levert svært imponerende salgstall her til lands.

Men storhetstiden er nok likevel snart over. Det skyldes én ting: At Model 3 får beintøff konkurranse internt.

Snart kommer nemlig Model Y som er basert på nettopp Model 3, men som er større og som med SUV-karosseri bør passe svært mange norske bilkjøpere perfekt.

Når vi skriver "snart kommer" er det forresten en sannhet med noen modifikasjoner. Bilen er nemlig for lengst lansert. De første kundene hjemme i USA fikk sin Model Y i mars i fjor. Men Norge og resten av Europa har måttet vente mye lenger.

Presist estimat

Lenge var det ventet at Model Y skulle lanseres i starten av dette året. På Teslas norske hjemmeside har vi frem til nå kunnet lese at bilen skal gå i produksjon tidlig 2021. Nå er dette endret til "forventet i midten av 2021".

– Det er riktig at vi har oppdatert nettsidene våre for å bedre gjenspeile forventet produksjonsstart på Gigafactory Berlin, hvor Model Y til det europeiske markedet vil komme fra. Dette er i tråd med Twitter-meldingen Elon Musk la ut for snart ett år siden. Oppdateringen av nettsidene er altså ikke en endring i planene våre, kun et mer presist leveringsestimat, sier Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Dermed bør vi kunne forvente at de første eksemplarene av Model Y kommer til Norge på sensommeren/tidlig høst i år.

Tesla bygger sin nye fabrikk utenfor Berlin i rekordfart. Snart triller de første bilene ut herfra.

Model Y får 505 kilometer rekkevidde

Fabrikken i Tyskland er en betydelig satsning fra Tesla. Her skal rundt 12.000 ansatte produsere opp mot 500.000 biler i året, når alt er oppe og står.

Model Y er altså bygget på Model 3-plattformen. Bilen har 505 kilometers rekkevidde etter den europeiske WLTP-standarden. Den har firehjulsdrift, kan leveres med tilhengerfeste og kan dra tilhenger på 1.600 kilo. Den kan ha takstativ og dermed skiboks. Model Y lanseres som femseter, men kommer relativt kjapt også med mulighet for syv seter. Prisene vil starte på rundt 530.000 kroner.

Tesla går ikke ut med hvor mange nordmenn som har betalt depositum og som venter på bilen.

Model Y blir en svært viktig bil for Tesla. Det er også forventet at dette blir deres mest solgte bilmodell.

Kunder utenfor de store byene

– Nei, vår policy er å ikke kommunisere disse tallene. Men jeg kan bekrefte at interessen er svært stor, har Axel Tangen som leder den norske Tesla-organisasjonen, tidligere uttalt til Broom.

– Nordmenn er blant verdens mest fremoverlente når det gjelder å gå over til elektriske biler, og SUV er spesielt populært blant norske kunder. Da blir det selvsagt attraktivt å kunne få en helelektrisk SUV med god plass, praktiske løsninger, høy sikkerhet, trådløs programvareoppdatering og ikke minst tilgang på Supercharging-nettverket vårt. Det som også er gøy å se er at veldig mange av Model Y-reservasjonene kommer fra kunder bosatt utenfor de store byene, fortalte Tangen da vi møtte ham i fjor høst.

