Marius (43) har aldri opplevd liknende kulde: – Det er rimelig heftig

BIKKJEKALDT: Marius Sætre fra Sogndal våknet opp til over minus 30 grader i dag morges. Han husker ikke sist gang det var så kaldt i hjemtraktene. Foto: Privat

Januar ble målt til den kaldeste måneden siden 2010. Det ser heller ikke ut til at de kalde blå forsvinner de neste dagene.

Da Marius Sætre (43) skulle starte bilen torsdag morgen måtte han se to ganger på temperaturmåleren i bilen. Den viste intet mindre enn minus 30,5 grader.

– Jeg husker ikke sist gang det var så kaldt. Det er rimelig heftig. Jeg fikk heldigvis start på bilen, men spylevæsken hadde fryst. Det er litt ugunstig når det saltes så mye på veiene og man ikke får spylt vindusrutene, sier Sætre til TV 2.

Sætre jobber som snekker i Sogndal og er vant til å være ute i all slags vær. Men i kommunen i Sogn er det sjeldent kvikksølvet kryper så lavt som nå.

– Onsdag var det «bare» minus 28, så da gikk det bra, sier han og ler.

Kaldest hittil i år

Det er kanskje ikke så rart om du kjenner ekstra mye på kulda om dagen. Det har nemlig ikke vært kaldere hittil i år, enn det var natt til torsdag.

Temperaturen ble målt til minus 38,6 grader i Folldal i Innlandet, ifølge vakthavende meteorolog i Storm, Roar Inge Hansen.

– Det er stort sett kaldt og klart vær over store deler av landet om dagen. De som bor i Sør-Norge vil oppleve samme været inn i helgen som det været de våknet opp til torsdag, sier han.

Snekkeren forteller at det ifølge værmeldingene har vært meldt rundt minus ti grader, men at han bor i et såkalt «kuldehull».

Meteorolog Hansen sier han er godt kjent med at temperaturene kan være forskjellige fra målestasjonene til der kulda har lettere for å legge seg.

KLART OG FINT VÆR: Til tross for at kulda biter godt i Sogndalsdalen om dagen, skinner sola og lyser opp fjell og islagt fjord. Foto: Privat

– Disse tilfellene ser vi i Bergen også. De offisielle målingene viser at det er minus ti grader, men man skal ikke langt ut fra bergensområdet før vi finner kuldehull som måler minus 25 grader, sier han.

Mildt i nord men kaldt i sør

Hansen sier at den offisielle kulderekorden i Vestland fylke er målt til minus 34,9 i Myklemyr i Lyster. Målingen er fra 7. januar 1982.

– Den laveste temperaturen målt i natt i Vestland fylke var i Mjøfjell øst for Voss, som viste minus 21. Det er ikke spesielt lavt. Slik det ser ut nå er det mildest i nord med minus 3,4 i Karasjok og kaldest i sør, sier meteorologen.

Hvor kaldt har det vært hos deg de siste dagene? Send oss gjerne et bilde av kulden der du er.