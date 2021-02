Tidligere spiller forteller om Klopp i motgang: – Klapset en spiller i ansiktet

Liverpools tap mot Brighton onsdag kveld sørger for at rødtrøyene kun har vunnet 50 prosent av årets Premier League kamper.

Elleve seire, syv uavgjort og fire tap. Det er den brutale fasiten for Jürgen Klopp. Forrige sesong vant Liverpool 32 kamper, mens tre kamper endte uavgjort og tre endte med tap.

Formsvikt, skader på nøkkelspillere og frustrasjon har sørget for at Liverpools håp om å forsvare ligatittelen blir svakere og svakere.

Skader på Virgil van Dijk, Fabinho, Joe Gomez og Joël Matip er muligens grunnen til at fjorårets suverene ligamester

Klopp sa etter onsdagens Brighton-tap at han følte spillerne ikke var mentalt klare.

– Denne uken ser ut til å ha vært for tøff for oss. Vi var ikke klare i dag, vi var ikke mentalt klare, sa tyskeren.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror perioden Liverpool er inne i gjør det ekstra motiverende for tyskeren å slå tilbake.

– Jeg tipper det er vanskelig for Klopp å ikke tenke destruktivt nå for tiden. Han har bygget et mesterlag med en blanding av energi og kvalitet man knapt har sett tidligere. Så opplever han et halvt år med faste månedlige elendige nyheter.

– Samtidig tror jeg dette bygger et brennende ønske om å slå knallhardt tilbake.

Men det er ikke første gang Jürgen Klopp befinner seg i en slik situasjon. Med tiden har denne Liverpool-utgaven blitt mer og mer lik det Borussia Dortmund-laget han valgte å forlate etter 2014-2015-sesongen.

HELT: Jürgen Klopp ble en populær mann i Dortmund. Foto: Frank Augstein

Klopp viste en ny side. Han var ikke den bestevennen spillerne trodde

Tilstanden i Dortmund var verre. Liverpool er tross alt kun syv poeng bak Manchester City, som har én kamp mindre spilt. Likevel er det flere ting som kan minne om Klopps problemer i hans siste Dortmund-sesong.

Raphael Honigstein i The Athletic beskriver fint hvordan man kan trekke likheter til Klopps siste Dortmund-sesong.

En av Klopps nøkkelspillere på den tiden, Neven Subotic, uttalte seg om at spillerne var mette. At spillerne ikke fulgte like godt med når sjefen snakket til dem.

Laget hadde vært i Champions Leauge-finalen for 18 måneder siden, samt vært Bayern München fremste utfordrer om den tyske ligatittelen. Da 2014/2015-sesongen startet tok det ikke lang tid før det var krise hos gultrøyene. Subotic husker spesielt én hendelse som fikk spillerne til å se en ny side av den karismatiske manageren.

– Når du som spiller får følelsen av at du allerede har oppnådd noe, og følelsen av at du har erfaring. Da slutter man plutselig å svare «ja» til alt man får beskjed om, sier Subotic til The Athletic.

– Jeg antar at det er den menneskelige naturen som gjør at man blir slik. Da kunne Jürgen Klopp øke volumet. Han ristet oss for å vekke oss. Ikke ved å si ting til oss. Han gikk opp til en spiller og klapset til ham i ansiktet.

For første gang viste Klopp overfor Dortmund-spillerne at han ikke var den bestevennen som de hadde trodd.

Han viste en ny side av seg selv.

SUKSESS: Jürgen Klopp hadde stor suksess i Borussia Dortmund. Her feirer han et mål mot Bayern München sammen med Nuri Sahin, Neven Subotic og Sven Bender. Foto: Kerstin Joensson

– Jeg tenkte tanken om Klopp kanskje hadde mistet det

Det som reddet Dortmund var den tyske vinterpausen. En pause som gjør at lagene kan slippe å tenke på kamper seg og samle nye krefter før siste halvdel av sesongen. Etter en strålende avslutning på sesongen gikk Dortmund fra å ligge langt nede på tabellen med 15 poeng, til å karre seg til 7. plass. 33 poeng bak Bayern München.

Høstsesongen dette året i Bundesliga er en sesong Eivind Bisgaard Sundet husker godt. Han har kommentert Bundesliga i en årrekke for Viasport. Han er også en del av podkasten Dritte Halbzeit, som hver uke diskuterer tysk fotball.

– Det er nok en av de rareste sesongene jeg har opplevd noensinne. Dortmund var nummer to på nesten alle statistikker, men de lå sist på tabellen til jul. Det var kun Bayern München som var over dem på sjanse- og skuddstatistikkene. Alt gikk rett og slett galt den høsten. De var uheldige i hver eneste kamp, sier Sundet til TV 2.

– Jeg tenkte tanken om at Klopp kanskje hadde mistet det, men så fikk man se tallene bak resultatene. Da så man jo klart at han ikke hadde mistet det. De hadde bare rett og slett utrolig mye uflaks.

– Liverpool kommer til å bli livsfarlige igjen

Til tross for at Jürgen Klopp har vunnet det han kan vinne med Liverpool, tror ikke Eivind Bisgaard Sundet at Liverpools supportere skal frykte det som skjedde i Dortmund i 2015. Da valgte Jürgen Klopp å si opp jobben.

– Jeg tror at dersom Klopp blir mett, så gir han beskjed om det. Det har han gjort både i Mainz 05 og Borussia Dortmund. Jeg tror også det er vanskeligere for ham slik det er nå med tomme tribuner og koronasituasjonen. Men jeg er veldig spent på hvordan han takler denne situasjonen, sier Eivind Bisgaard Sundet.

SUPERDUO: Jürgen Klopp og Virgil van Dijk skal ha mye av æren for at Liverpool vant Premier League forrige sesong. Foto: Phil Noble

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror perioden Liverpool er inne i nå er midlertidig. Han tror det bare er et spørsmål om tid før rødtrøyene igjen når toppnivået.

– Parallelt med Liverpools motgang har Manchester-lagene fått ting på rett kjøl, og sånn sett er forspranget Klopp hadde borte vekk. Når Liverpool får tilbake igjen halve laget som er borte blir de livsfarlige igjen.

Tror tomme tribuner påvirker Klopp

Tilstanden i Tyskland var verre. Men også denne sesongen opplevde Klopp å miste nøkkelspillere. Robert Lewandowski ble solgt. Mats Hummels returnerte fra VM i Brasil med en skad.

Trygge Roman Weidenfeller i Dortmund-målet gjorde flere tabber, mens spillere som Matthias Ginter og Kevin Grosskreutz spilte langt under det nivået de tidligere hadde vist.

FOLKEFEST: Tomme tribuner sørget for at Liverpool-supporterne trakk ut i byens gater for å feire ligatittelen forrige sesong. Foto: Oli Scarff

– Jeg synes det er litt vanskelig og urettferdig å sammenligne de to periodene. Mye av Klopps energi handler om det som skjer på tribunene. Alt er jo borte nå. Jeg tror det at publikumet er borte har hatt mye å si. Anfield er jo trolig den arenaen i England med best atmosfære. Nå er den borte, sier Sundet.

Men det blir ingen vinterpause for Liverpool. Klubben kjemper på flere fronter. Ligatittelen er i ferd med å glippe, mens Leipzig er neste hinder i Champions League.