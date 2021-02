Etter to 3-1-seire mot Tottenham og West Ham så Liverpool ut til å være på rett spor etter en svak start på 2021.

Onsdag kveld leverte de regjerende mesterne imidlertid en pinlig opptreden mot Brighton. I andre hjemmekamp på rad tapte Liverpool 0-1 på Anfield.

– Det er fascinerende at et så godt lag kan bli så dårlig. Vi tenker at dette er gode spillere med en fantastisk trener, men så er det så kjørt. Jeg er forundret over at dette skjer nå etter de to forrige kampene. De var på skinner, og så er det et gedigent steg tilbake, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

– Upresist og ingen energi

Spesielt fremover i banen slet Liverpool. Rødtrøyene hadde bare et skudd på mål, og skapte lite mot et lavtliggende Brighton.

– Vi skulle tro at Liverpool ville greie å sette sammen en liten sluttspurt, men det klarte de ikke. Det var upresist, det var ingen energi og så ikke ut til å være noen stor plan. Brighton lå i sitt forsvarsspill og så veldig komfortable ut, sa Jesper Mathisen i studiosendingen.

– Hovedproblemet er det Liverpool selv produserer på banen. Dette er så sabla syltynt, la Thorstvedt til.

Gjennom hele sesongen har Liverpool hatt store skadeproblomer, og mot Brighton manglet mange sentrale spillere. Viktige menn som Virgil van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Joel Matip, Sadio Manè og Alisson Becker var alle ute av spill.

SKUFFET: Kaptein Jordan Henderson og manager Jürgen Klopp hadde få grunner til å smile etter kampen. Foto: Phil Noble

Ekspertpanelet mener det har en stor del av forklaringen, men spesielt én spiller hadde de forventet mer av.

Slakter Thiago og Origi

– Thiago er en av verdens beste midtbanespillere, men hvordan fungerer han i dette laget? Han bruker veldig mange touch og sinker spillet. Han kan være fenomenal med sitt blikk og sitt pasningsspill, men akkurat nå er det noe som ikke fungerer med Liverpools angrepsspill, forklarte Mathisen.

Heller ikke spissreserve Divock Origi får mye skryt av sørlendingen.

– Origi hadde et av årets verste innhopp. Han gjorde ingenting rett, han slo bort baller og bevegde seg feil, var Mathisens dom.

Førstkommende søndag tar Liverpool i mot serieleder Manchester City på Anfield. Det skiller sju poeng mellom lagene, men City har en kamp mindre spilt. Dermed bør Liverpool vinne for å holde følge med Pep Guardiola & co.

– City vil komme til Anfield som favoritter, slår Mathisen fast.