Hei! Jeg lurer på hvor lenge et elbil-batteri varer? Utgangspunkt er at bilen lades hver dag.

Hva koster det om det må byttes ut etter hvert? Mvh. Roar.

Heisann, Roar!

Dette med levetiden på elbilbatterier er noe det for mange er knyttet stor usikkerhet til. Det var, og er kanskje fortsatt også, et mye brukt argument hos elbil-motstanderne. Både dette med kort levetid og høye kostnader ved eventuelt bytte.

Videre refereres det gjerne til batterier i mobiltelefoner og PC-er. Hvilket ikke kunne vært mer feil. Det er nemlig ikke bare størrelsen på batteriene her som er forskjellig, men hele teknologien.

Det har vist seg at elbil-batteriene ikke bare holder godt, men svært godt. Det at de aller, aller fleste produsenter gir en garanti på 160.000 kilometer eller 8 år, gir også en trygghet.

Man så jo for seg i elbilens barndom – slik for 7–8 år siden – at det ville hope seg opp med brukte og utrangerte batterier. Det var store planer om både gjenbruk og energi-lagring i disse brukte batteriene. Men det har blitt skiftet langt færre slike batterier enn selv de største pessimistene så for seg.

Om noe skulle gå galt,behøver man heller ikke bytte hele batteriet. På mange biler er det mulig å bytte bare de ødelagte cellene/modulene. Det er mye billigere. Også kapasiteten til batteriene holder seg godt. Det er gjort undersøkelser (av Nissan) på elbiler som har gått over 400.000 kilometer, som drosjer. Batteriene har her igjen rundt 75 – 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten. Det må sies å være bra.

Som nevnt er vi i elbilens barndom enda. Kanskje på T-Ford-nivå, omtrent. Det betyr at det forskes og utvikles mye og fort. Det er all grunn til å tro at vi om noen få år har batterier som er både fysisk mindre, lettere og med større energitetthet. Noe som vil påvirke både ladehastighet, holdbarhet og rekkevidde positivt. Prisene vil trolig falle ytterligere (de har for øyeblikket flatet litt ut) og produksjonen vil bli mer miljøvennlig. Verden går tross alt framover.

Om noe går galt blir det dyrt

Det snakkes nå om batterier som vil vare lengre enn bilen. Altså at man tar med seg batteriet fra eksisterende bil, når den er utslitt – og over i den nye bilen.

Personlig er jeg ikke et øyeblikk bekymret for elbil-batteriene. Men jeg har så klart fått med meg at det er en del andre problemer en del nyere elbiler sliter med om dagen. Både når det gjelder lading og software. Så noen utfordringer er det absolutt for de som opplever dette. Men det har ikke noe med batteriet vå gjøre.

Det er heller ikke til å feie under et bilsete, at om noe skulle gå galt med et elbil-batteri, på en bil utenfor garantien, så er det vanvittig dyrt å bytte i en del tilfeller. Det lønner seg rett og slett ikke om man har for eksempel en eldre Nissan Leaf eller VW e-Golf, eller en eldre Tesla for den saks skyld.

Men også her kommer det garantert til å skje noe framover, med for eksempel brukte batterier fra skade-biler.

Summa summarum mener jeg at det er liten grunn til bekymring. Å la være å kjøpe seg elbil fordi batteriet kan gå i stykker, blir for meg litt som å ikke kjøpe seg hus – fordi det kan brenne ned.

Håper dette ga deg noen svar.

