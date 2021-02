FHI vil ikke gi AstraZeneca-vaksinen til eldre

Saken oppdateres fortløpende.

Folkehelseinstituttet har invitert til pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca-vaksinen torsdag morgen.

På pressemøtet opplyser direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet at de bare vil gi vaksinen til personer som er yngre enn 65 år. Dette gjelder også helsepersonell.

– De som er under 65 år og som ikke vil få tilbud om vaksine, er de med underliggende sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sier Stoltenberg.

Kan gi høyere beskyttelse

Denne gruppen vil få en mRNA-vaksine som har en dokumentert høyere effekt, som Pfizer/BioNTech-vaksinen eller Moderna-vaksinen.

Årsaken til at de ikke anbefaler for de over 65 år, er fordi graden av beskyttelse ikke er tilstrekkelig dokumentert for den aldersgruppen.

FHI anbefaler å gi vaksinen 9-12 uker mellom dosene, noe som er i tråd på andre land.

Ifølge FHI kan et lengre intervall mellom dosene gi høyere beskyttelse.

Leveranse trolig neste måned

Norge skulle egentlig få 1,2 millioner doser av AstraZeneca, men den leveransen er betydelig nedjustert.

Norge vil i stedet få 193.000 doser, trolig levert i mars, men FHI har ikke fått bekreftet dette foreløpig.

Instituttet håper at alle over 18 år får tilbud om vaksine innen september.

Onsdag ble det kjent at det sveitsiske legemiddelverket ikke godkjenner AstraZenecas koronavaksine før det foreligger mer data.

AstraZenecas vaksine er utviklet på en mer tradisjonell måte. De to vaksinene som er godkjent i Norge, er utviklet med mRNA-teknologi.