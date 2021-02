Facebook midlertidig stengt i Myanmar

Sent onsdag kveld sendte transport- og kommunikasjonsdepartementet i Myanmar ut en ordre til teleselskapene som opererer i landet, om å blokkere tilgangen til Facebook fram til midnatt 7. februar.

Grunnen til dette skal, fra militæret sin side, ha vært å «sikre stabiliteten» i landet.

– Folk som truer landets stabilitet sprer falske nyheter og usannheter, og forårsaker misforståelse blant folket som bruker Facebook, uttalte de.

Stengte Facebook-tilgangen

Torsdag morgen lokal tid bekreftet Facebook at ordren var trådt i kraft.

– Vi er klar over at Facebook er utilgjengelig for noen, sa en talsperson for selskapet til AFP.

– Vi oppfordrer myndighetene til å gjenopprette forbindelsen slik at folk i Myanmar kan kommunisere med familie og venner og få tilgang på viktig informasjon, sier talspersonen videre.

Telenor er blant operatørene i Myanmar. Selskapets nett ble stengt ned da militæret tok makten natt til mandag. Dagen etter meldte Telenor at tjenestene var gjenopprettet.

Natt til torsdag norsk tid bekreftet Telenor at militærjuntaens ordre om midlertidig stenging av Facebook også omfatter deres virksomhet.

«Alvorlig bekymring»



Det norske selskapet uttrykte «alvorlig bekymring» for direktivet, som de sa hadde blitt mottatt av alle mobiloperatører og internettleverandører på onsdag.

– Selv om direktivet har hjemmel i Myanmar-loven, tror ikke Telenor at forespørselen er basert på nødvendighet og proporsjonalitet, i samsvar med internasjonal menneskerettighetslov, uttalte de.

Ifølge NetBlocks, som holder øye med avbrudd i nettjenester verden over, var også andre Facebook-eide tjenester som Instagram og WhatsApp nede i Myanmar.

Militærkupp

Myanmar, også kjent som Burma, ligger i Sør-Øst Asia og grenser til Thailand, Kina, Bangladesh, Kina, India og Laos.

Aung San Suu Kyi er blant dem som har blitt arrestert etter militærkuppet mandag. Foto: Peter Dejong / AP

Landet har prydet avisoverskrifter i hele verden etter at militæret tok kontrollen på mandag, og med dette pågrep den folkevalgte lederen Aung San Suu Kyi, president Win MyInt samt flere andre regjeringsmedlemmer.

Militæret erklærte ett års unntakstilstand, og hærsjef Min Aung Hlaing vil være fungerende president, dette skriver BBC.

De tok over makten etter valget, og støttet opposisjonspartiet som krevde gjenvalg og beskyldte vinneren for valgfusk.

Valgkommisjonen avslo imidlertid dette, og uttalte at det ikke finnes bevis som støtter under deres påstander.