11.000 gravide i opprør mot Bent Høie: – La partner være med på fødsel

Per torsdag 4. februar har 11.500 personer skrevet under underskriftskampanjen «La partner bli med på fødsel og barsel».

Blant dem er førstegangsfødende Carina Skarvøy Gimre fra Vennesla. Hun er fire måneder på vei med sitt første barn, og etter en lengre kamp med prøverør kunne hun og forloveden Gunnar Nor endelig slippe jubelen løs.

Men graviditeten så langt har bydd på noen utfordringer. Koronapandemien forhindrer partnere til gravide å bli med på kontroller, og for mange oppleves dette som svært sårt.

– Jeg reagerer fordi jeg føler rettighetene til partneren blir tatt litt bort. Det er jo ikke bare den gravide som går gravid. Man er to om det. Partneren kjenner ikke sparkene og hormonene på samme måte, og nå blir de stengt ute, sier hun til TV 2.

Skrev til helseministeren

Engasjementet for saken ble så stort at hun bestemte seg for å skrive et innlegg til helseminister Bent Høie.

«Jeg må gå alene på alle kontroller, partneren min får ikke være med. Han får ikke være med å høre hjerte til vårt første barn slå. Han får ikke vært med når jeg får vite kjønnet på barnet. Han får ikke gleden av å se barnet sprelle i magen. Han får ikke opplevelsen av å være mer tilstede i graviditeten.

STOR GLEDE: Gleden var stor da Gunnar Nor og Carina Skarvøy Gimre ble gravide. Foto: Privat

Han får ikke vært med på begynnelsen av fødselen. Han får ikke holde meg i hånden om jeg får vanskelige eller tøffe beskjeder om VÅRT barn. Han får ikke vært der for å trøste meg om jeg trenger det. Han burde jo ha like rettigheter som meg.

Det er like sårt for han, om ikke enda sårere da han ikke kjenner alle disse tegnene på kroppen. Han får ikke delta i noen av de fineste øyeblikkene man kan oppleve gjennom en graviditet. Men vet du hva han kan ? Jo han kan gå på polet å kjøpe seg en flaske vin, for det er vel en menneskerett å få seg et godt glass med litt rødt i på kvelden?», skriver Skarvøy Gimre i innlegget.

– Henger ikke på greip

Til TV 2 sier den førstegangsfødende kvinnen at hun ikke føler reglene henger på greip.

– Jeg kan ikke skjønne at det er mer smittevennlig og gå inn og ut av sykehuset. Sjansene for at tar med seg smitte er større da, enn om de får være der hele tiden, sier hun.

For slik reglene hos de fleste sykehus er nå, får partneren kun være med under den aktive fødselen. Partneren må også forlate sykehuset et par timer etter fødsel.

– Vi er en kohort, vi bor sammen, vi lever sammen og vi puster sammen. Men å få se barnet vokse i magen, å holde meg i hånden og være en del av det største som har skjedd i vårt liv, det er ikke innafor, skriver Skarvøy Gimre videre i innlegget til helseministeren.

– Det er tungt

Hennes forlovede Gunnar Nor sier hele situasjonen oppleves som sår.

– Man blir en passiv part, og man får ikke delta på samme måte som man skulle ønske. Jeg føler man blir møtt av en stengt dør, sier Nor til TV 2.

Den vordende faren sier at det ikke er vanskelig å knytte seg til barnet, men at det er tøft.

– Det er det største man kan oppleve, og ikke få være en del av det, er tungt. Jeg håper at det åpner litt mer opp, fordi jeg føler at en endring må til på en eller annen måte, sier Nor.

Smitterisiko

Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår veldig godt at kommende foreldre ønsker en endring i reglene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han forstår partner ønsker å være til stede, men sier at konsekvensene er store dersom det kommer smitte inn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Dessverre må det tas hensyn til smittesituasjonen. Derfor vil reglene variere lokalt og variere over tid, sier Høie til TV 2.

Helseministeren sier at reglene er til for å beskytte fødeavdelingene mot smitte.

– Får man smitte på barselavdelingene, må de stenge ned eller redusere kapasiteten. Da risikerer man å måtte føde et annet sted. Det vet vi også kan være en stor belastning, sier han.

– Men et par er jo i samme kohort?

– Utfordringene er ikke paret, men om paret bidrar til å dra smitte inn, sier Høie.

– Alle som kommer inn er det en ekstra risiko for smitte, derfor er antallet som kommer inn dessverre også en faktor, sier han også.