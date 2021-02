Avslører detaljer fra de første dagene i Det hvite hus

20. januar ble 78 år gamle Joseph Robinette Biden jr. USAs 46. president.

Under en helt ekstraordinær innsettelsesseremoni ble demokraten tatt i ed, og overtok samtidig nøklene til Det hvite hus. Da hadde hans forgjenger Donald Trump og hans kone Melania Trump, allerede forlatt Washington D.C til fordel for solfylte Florida, og luksusresorten Mar-a-Lago.

– Surrealistisk

Og 78-åringen gikk raskt i gang med arbeidet. Bare dager inn i presidentperioden hadde Biden allerede signert dusinvis av presidentordre på alt fra covid-19-krisen, klimakrisen og rettigheter for transkjønnede.

I sitt første store intervju etter innsettelsen avslører Joe og Jill Biden flere detaljer fra de første dagene i Det hvite hus.

– Det er ganske surrealistisk, men samtidig komfortabelt. Vi var her i åtte år, men ikke i denne delen av bygget. Vi tilbrakte mye tid i kabinettrommet og Det ovale kontor med president Obama. Men den private familieseksjonen er ny for oss, sier Biden til People Magazine.

TATT I ED: Med hånda på familiebibelen ble Joe Biden tatt i ed som USAs 46. president 20. januar. Foto: Brendan Smialowski

Bidens kone, Dr. Jill Biden, sier at de ansatte i Det hvite hus har vært fantastisk så langt.

– De prøver virkelig og få oss til å føle oss hjemme. Vi har familiebilder over alt, våre egne bøker og en del møbler som vi har tatt med hjemmefra, sier hun.

– Unik mulighet

Det har så vidt gått to uker siden innsettelsen. Joe Biden kaller den for en av de viktigste innsettelsene på lang tid.

– Ikke nødvendigvis fordi det var jeg som ble innsatt, men mer med tanke på hvilken tilstand landet vårt er i akkurat nå.

Presidenten tenker da særlig på pandemien, arbeidsledigheten og raseutfordringene i landet.

– Vi ønsket at så mange amerikanerne som mulig kunne delta, og det viser seg at millioner av mennesker så den på TV. Vi har en helt unik mulighet som land nå. Ikke på grunn av meg, men fordi det amerikanske folket har skjønt at vi har problemer, men også enorme muligheter, sier 78-åringen i intervjuet.

HISTORISK: Sammen med Kamala Harris som visepresident skal Joe Biden styre landet de neste fire årene. Foto: Drew Angerer

– Det har vært travelt

Til tross for sin nye rolle som førstedame, har Jill Biden beholdt jobben sin som professor ved Northern Virginia Community College. Biden beskriver det som sin store lidenskap.

– Det har vært travelt, men Joe har jobbet hardt med utenrikspolitikk og hans nye pandemiplan. Så vi har mye å gjøre, og vi har mye foran oss – men det føles godt. Vi føler at folk har et håp om at vi skal bringe landet fremover, sier Jill Biden.

Og jobben hun legger ned som lærer, imponerer presidenten.

– Det som overrasker meg mest, er hvor mye energi Jill får fra studentene sine. Studentene hun underviser er utenlandske studenter, eller studenter som ikke har fullført videregående, men som prøver å gjenoppbygge livene sine. Det er inspirerende, sier Biden.

– Kommer til å bli tøft

Med 27 millioner smittede, og nærmere en halv million døde har USA vært blant de aller hardest rammede landene i verden under koronapandemien.

RASKT I ARBEID: Joe Biden satte raskt i gang arbeidet da han inntok Det ovale kontor og Det hvite hus. Foto: Evan Vucci

Men med vaksineringen i full gang, har Biden et håp om situasjonen i landet skal se helt annerledes ut om ett år.

– Jeg håper at vi så langt det lar seg gjøre, har kommet tilbake til normalen, hva gjelder pandemien. Men det kommer til å bli tøft, fordi det spås ytterligere 100.000-150.000 dødsfall med mindre vi tar grep, til tross for vaksinen, sier presidenten.

Biden håper også på mer likhet for folk flest.

– Jeg håper at folk kan ha anstendige jobber, anstendige muligheter, at økonomien vokser og at folk er tilbake til en viss grad av optimisme.