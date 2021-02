Liverpool gikk på trynet igjen

Liverpool - Brighton 0-1

Liverpool hadde fått vind i seilene etter sterke borteseirer mot Tottenham og West Ham, men mot Brighton gikk rødtrøyene på et feilskjær igjen.

Ti minutter etter pause kom kampens eneste mål ved Leandro Trossard.

Liverpool hadde en rekke på 68 hjemmekamper uten tap. Nå står Jürgen Klopps menn med to strake 0-1-tap for Burnley og Brighton på Anfield.

– Når du ikke møter opp, får du heller ikke resultater. Det har vi sett de siste fire-fem ukene, sier Liverpool-back Andy Robertson.

To strake hjemmetap i Premier League har ikke skjedd for Liverpool siden september 2012.

Liverpool har også gått målløse av banen i tre strake hjemmekamper i ligaen for første gang siden oktober 1984. Det samme året var sist Brighton vant på Anfield.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener hans lag manglet overskudd etter to vanskelige bortekamper i London.

– De hadde en god plan og fortjente å vinne. Vi ønsker å spille bedre og mer overbevisende enn vi gjorde. Vi mistet for mange baller i lovende posisjoner. Jeg vet at vi kan spille ballen fra A til B, men B så ikke oppnåelig ut i mange tilfeller i dag, sier Klopp.

Liverpool ligger på fjerdeplass, sju poeng opp til serieleder Manchester City, som har én kamp til gode og er neste motstander for de røde.

– Alle kamper mot Manchester City er viktige, men vi er ikke med i tittelkampen akkurat nå. Vi er sju poeng bak og de avgir ikke poeng. Vi må finne formen og komme tilbake som det Liverpool alle kjenner. Vi må levere mer stabilt, sier Andy Robertson, som samtidig roser Brighton.

Brighton klatret opp til 15. plass.

Blodfattig Liverpool før pause

Liverpool slet med å spille seg til sjanser i første omgang. Etter at Jordan Henderson fant Mohamed Salah med en strøken pasning og egypteren skjøt over, skapte ikke de røde noen store sjanser før pause.

Det var heller ikke mye å gjøre for Liverpool-målvakt Caoimhín Kelleher, som vikarierte i sykefraværet til Alisson Becker. Midtveis i første omgang fikk Dan Burn en brukbar mulighet, men forsøket var svakt og gikk over.

– Det går litt tregt, og det er litt lite initiativ og presisjon rundt boksen. Det er sjelden Liverpool klarer å etablere langvarig trykk. Liverpool ga ofte ballen lett fra seg. Brighton plukker den opp og gir den ikke så lett fra seg, var dommen fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Alisson-vikaren med redninger

Liverpool presset på for scoring i begynnelsen av første omgang, men det var Brighton som kunne juble for scoring etter 55 minutters spill. Et innlegg traff Burn, som headet tilbake til Steven Alzate. Colombianerens avslutning gikk via Leandro Trossard og i mål.

Liverpool-manager Jürgen Klopp svarte nærmest umiddelbart med å gjøre klar Alex Oxlade-Chamberlain og Divock Origi, som kom inn for Xherdan Shaqiri og Georginio Wijnaldum. Det hjalp imidlertid ikke stort.

Mohamed Salah kom til en stor mulighet etter 70 minutters spill, men forsøket gikk like utenfor. Noen minutter senere var det Pascal Gross som var nær ved å sende Brighton opp i 2-0, men Kelleher i full strekk reddet.

Liverpool klarte ikke å skape store målsjanser. I stedet vartet Kelleher opp med gode redninger og holdt hjemmelaget inne i kampen.