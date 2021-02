Ancelotti etter Kings Everton-debut: – Han kan spille overalt

Leeds 1-2 Everton

Joshua King er tilbake i Premier League og onsdag kveld startet nordmannen på benken for Everton da de gjestet Leeds.

Den norske landslagsspilleren meldte overgang fra Bournemouth til de blå fra Merseyside på Deadline Day og gikk rett i Carlo Ancelottis tropp ved første anledning.

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. I det 87. minuttet kom nordmannen inn til sin debut for Everton. Da gjaldt det å forsvare en 2-1-ledelse som lagkameratene hadde sørget for. Nordmannen fikk ikke markert seg nevneverdig på sin korte tid på banen, men bidro med løpskraft og vant ballen tilbake ved et par anledninger i kampen for poeng.

– Han kommer til å komplementere spillerne på topp. Han kan spille overalt. Høyre, venstre, som midtspiss. Vi trengte et alternativ og han var et veldig bra alternativ, sier Carlo Ancelotti etter Kings debut.

The Toffees gikk seirende ut på Elland Road takket være scoringer fra Gylfi Sigurdsson og Dominic Calvert-Lewin i førsteomgang. Raphinha scoret Leeds' mål etter pause.

– Det var en tøff kamp. Det er viktig at vi fikk det første målet. Mot slutten så kom de mer inn i kampen, men vi klarte å komme gjennom det, oppsummerer Calvert-Lewin til engelsk tv.

Leeds-manager Marcelo Bielsa var skuffet over at det ikke ble poeng mot Joshua Kings nye klubb. Hjemmelaget skapte flere gode sjanser utenom scoringen.

– Det var en kamp vi lett kunne ha spilt uavgjort og vi kunne gjerne hatt mer enn uavgjort også, sa han og la til:

– Etter 2-1 hadde vi flere gode sjanser til å få uavgjort og en seier.

Calvert-Lewin-mål

For Everton ble det en feståpning på kampen. Allerede etter ni minutter gikk gjesten i ledelsen. Lucas Digne suste nedover venstresiden og la inn et lavt innlegg inn i Leeds-boksen. Der ventet Gylfi Sigurdsson, som enkelt bredsidet bortelaget i føringen.

The Toffees doblet ledelsen like før hvilen. Et hjørnespark fra målscorer Sigurdsson ble stusset videre av midstopper Ben Godfrey. På bakre stolpe dukket spisstjernen Dominic Calvert-Lewin opp og headet inn bortelagets andre. Evertons nummer ni endte dermed en måltørke på åtte kamper, som strakk seg tilbake til 5. desember.

– Noen ganger må man bare fortsette å jobbe og ha troen selv om ballen ikke går der den skal. Jeg sluttet aldri å tro på at målet skulle komme, sier mannen som scoret det viktige andre målet.

0-2 var stillingen til pause.

– Vi hadde et mål om å vinne kampen og det klarte vi etter en god førsteomgang, sier Everton-trener Carlo Ancelotti etter seieren.

Leeds-trykk og King-debut

Den ledelsen ble halvvert bare tre minutter ut i andreomgangen. Mason Holgate, med Jack Harrison i ryggen, fikk ikke klarert en ball fra egen boks. Patrick Bamford fikk en tå på ballen, som endte i beina på Raphinha. Brasilianeren reduserte til 1-2 på Elland Road med et kontant skudd.

Etter timen vartet hjemmelaget opp med sjansebonanza. Et skudd fra Mateusz Klich ble reddet av Robin Olsen før svensken reddet et nytt forsøk fra Raphinha. Jack Harrison forsøkte seg på halvvollet like etter, men igjen var keeperen parat og reddet.

Marcelo Bielsas lag fortsatte å jakte utligningen og med drøye tjue minutter igjen headet spydspiss Patrick Bamford i tverrligger og ut.

Calvert-Lewin kom alene med keeper med fem minutter igjen, men klarte ikke å punktere kampen for gjestene.

Så kom øyeblikket nordmenn hadde ventet på. Med drøye fem minutter igjen av kampen kom Joshua King inn til sin Everton-debut.

Det ble en debut hvor han kunne juble for tre poeng da det ikke ble flere mål på tampen.

– Det er massivt for oss. Vi har lyst å være med å kjempe om Europa-spill og topp fire, slår Calvert Lewin fast.

Neste kamp for Everton er mot Manchester United på lørdag. Leeds møter Crystal Palace i mandagskampen.