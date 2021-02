Smitteeksplosjon i Portugal

5576 mennesker døde med koronasmitte i Portugal i årets første måned. I landet, som har litt over 10 millioner innbyggere, har smitten eksplodert etter årsskiftet.

43 prosent av alle smittetilfeller siden pandemien startet, er diagnostisert i januar. Rundt 15.000 mennesker har blitt smittet daglig på det verste.

Myndighetene mener den ekstreme smitteøkningen skyldes lettelser i tiltak i julen, kombinert med at den mer smittsomme, britiske virusvarianten fikk fotfeste.

Flere unge dør

Til sykehuset i Leiria, sentralt i landet, kommer det rundt 100 covid19-syke hver dag.

På intensivavdelingen holder respiratorene liv i de aller sykeste.

– Vi har lagt merke til at tilstanden til de som kommer hit nå, ofte er dårligere, sier direktøren ved intensivavdelingen, Luis Pereira.

HELSEVESEN UNDER PRESS: Den enorme smitteøkningen i Portugal har ført til at sykehuskapasiteten er på bristepunktet. Foto: PTRTP

Den yngste pasienten deres er 31 år. Økningen i dødelighet er størst i aldersgruppen 30 til 69 år.

– Dødsfall i disse aldersgruppene forekom sjelden før. Men det blir mye mer sannsynlig når vi har rundt 15.000 smittetilfeller på en dag, sier Isabel Aldir, lege ved Egas Moniz-sykehuset i Lisboa.

1. januar var snittet på døde de siste syv dagene 71 per dag. Ved månedsskiftet var snittet 288 døde per dag. Det er en økning på over 300 prosent.

Ambulanser må vente

Mangel på sengeplasser har ført til at ambulanser har blitt stående i kø i timevis utenfor sykehus. Helseforetak melder også at de sliter med å finne oppbevaringsplass til alle likene.

Det er også mangel på helsepersonell.

På Leiria-sykehuset er mange av de ansatte i karantene eller isolasjon på grunn av koronasmitte.

- For noen dager siden var 70 av sykepleierne våre hjemme, enten på grunn av at de selv var smittet eller fordi de var satt i karantene, fortelelr Maria Jesus Banza, som er direktør på sykehusets avdeling for indremedisin.

De som er igjen på jobb, er under enormt press.

– Nå gjøre vi vårt beste, og prøver å ikke tenke på hvor slitne vi er og hva dette gjør med oss, sier lege Denis Penzin.

UTSLITT: Lege Denis Penzin og kollegene prøver å redde så mange liv de kan på intensivavdelingen på sykehuset i Leiria. Foto: PTRTP

Tyskland sender hjelp

Tyskland sendte i dag et fly med leger, sykepleiere, respiratorer og annet medisinsk utstyr til Portugal.

– Ett land kan ikke håndtere dette alene. Vi må stå sammen, sier militærlege Ulrich Baumgaertner.

Østerrike har tilbudt seg å ta inn pasienter fra Portugal i sine intensivavdelinger, og også Spania har tilbudt hjelp.



EU sier de følger den kritiske situasjonen i Portugal nøye.

Håper toppen er nådd

Portugisiske myndigheter håper imidlertid nå at den verste fasen er over. Tirsdag ble det registrert mindre enn 6.000 nye smittetilfeller for andre dag på rad, noe som ikke har skjedd siden 5. januar.