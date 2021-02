Proud Boys på terrorlista i Canada

En høytstående canadisk regjeringskilde opplyser onsdag at noe som bidro til beslutningen, var at Proud Boys spilte en sentral rolle da den amerikanske Kongressen ble stormet.

Proud Boys er en høyreekstremistisk gruppe kjent for å delta i voldelige sammenstøt på politiske markeringer, skriver nyhetsbyrået AP.

Terrorstempelet betyr hvis gruppens medlemmer begår voldshandlinger, kan de bli siktet etter terrorparagrafer, opplyser en regjeringskilde. Å sende penger til organisasjonen eller å kjøpe Proud Boys-effekter vil også bli straffbart.



Proud Boys har halvautonome avdelinger i USA og Canada.



Ble verdenskjent

Proud Boys ble dannet i 2016 og er aktiv i både USA og Canada. Gruppen har fått økt oppmerksomhet under president Donald Trumps presidentperiode og har vært en fremtredende oppvigler også under protester før 6. januar.



De ble verdenskjent da Trump ble spurt om han ville ta avstand til høyreekstreme og hvite nasjonalister, under en valgdebatt. Da han ble bedt om å ta spesifikt avstand fra Proud Boys, uttalte Trump:

– Proud Boys – stand back and stand by.

Dette ble av gruppen tolket som en annerkjennelse. Flere av gruppens medlemmer deltok i stormingen av Kongressen 6. januar, og minst fem medlemmer ble siktet.

Gruppens leder, Enrique Tarrio, ble pågrepet i Washington D.C få dager før, da for ulovlig besittelse av to magasiner, samt for å ha brent et Black Lives Matter-banner, og ble beordret til å forlate byen.

Black Lives Matter

– Gruppen og dens medlemmer har åpent oppmuntret, planlagt og begått voldelige aktiviteter mot dem som de oppfatter er imot deres ideologi og politiske oppfatninger, sier den canadiske regjeringen i bakgrunnsnotatet til beslutningen.

– Gruppen deltar jevnlig på Black Lives Matter-protester som motdemonstranter, og deltar ofte i voldshandlinger rettet mot BLM-tilhengere. 6. januar 2021 spilte Proud Boys en sentral rolle i opprøret på USAs Capitol, heter det videre.