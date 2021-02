Anny (62) provosert av vaksineforslag: – Vi er like mye verdt, selv om vi bor på landet

– Jeg blir provosert når jeg hører det. Vi står overfor den samme problemstillingen, uansett hvor man bor i landet.

TV 2 har akkurat spurt Anny Austrheim hva hun synes om at det nå debatteres om flere av vaksinene bør gis til de sentrale områdene med høyest smittetrykk.

– Vi er like mye verdt selv om vi bor på landet, sier hun.

– Alle liv er like viktig

Utsira, øykommunen i havgapet utenfor Karmøy på Vestlandet, er en av stadig færre kommuner i landet som ennå ikke har hatt ett eneste tilfelle av registrert koronasmitte.

ISOLERT: Rutebåten er eneste forbindelse til Haugesund på fastlandet, som kan skimtes i bakgrunnen. Rundt 200 mennesker bor i Utsira kommune. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Slik håper ordfører Marte Eide Klovning det vil fortsette å være.

Hun har fått med seg den pågående debatten om fordeling av koronavaksiner. Hun har stor forståelse for at mange tenker at områdene med størst smittepress må få flest vaksiner.

– Samtidig vet man aldri hvor neste utbrudd kommer, sier hun, og viser til det pågående utbruddet i Ulvik kommune.

ROSER: Ordfører Marte Eide Klovning sier befolkningen og tilreisende har tatt smittevern på alvor. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Et slikt utbrudd vil ramme svært alvorlig her ute hos oss. Et liv er like viktig, uansett hvor i landet du bor, sier ordføreren.

Sårbare hvis èn blir syk

Flere av innbyggerne TV 2 snakker med onsdag, gir uttrykk for forståelse for at debatten reises. Samtidig mener de at det bør anerkjennes at de bor et sted hvor det skal lite til, før konsekvensene blir store.

LOJAL: Arvid Helgesen mener at den vaksinefordelingen som myndighetene har i dag, er fornuftig. Her handler han på øyas eneste butikk, Joker Utsira. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Helse- og omsorgssjef Bente Pettersen gir et eksempel.

– Dersom to av sykepleierne våre i tjenesten blir syke, så er halvparten av kommunens sykepleiere ute av spill. Ja, vi har en høy andel vaksinerte på et tidlig tidspunkt, men vi er også veldig sårbare, sier hun.

ÈN HOLDER: Kommunen får en slik liten hetteflaske med vaksine i uken. Det er nok til 6-7 doser med vaksine. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Pettersen legger til at hun og kommunen selvsagt uansett vil være lojale mot de beslutninger som sentrale helsemyndigheter tar.

Lege og professor i helseøkonomi Ivar Søbøn Kristiansen har jobbet med prioriteringer i helsevesenet i over 30 år. Han er uenig i vaksinestrategien.



Se intervjuet med Kristiansen i videoen under.

En tredjedel vaksinert

Onsdag har kommunen vaksinert 39 av innbyggerne sine. Det innebærer at nær en tredjedel av øyas voksne befolkning, er vaksinert.

Det gir stor trygghet for Anny, som selv er sykehjemsansatte og i risikogruppen. Hun fikk selv vaksinen nylig, og beskriver det som en gave.

– Jeg har hatt den samme angsten for å få denne sykdommen som jeg hadde hatt om jeg bodde i en storby. Vaksinen har gitt meg en stor trygghet, sier hun.