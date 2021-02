Frp vil ikke avlyse eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby er under sterkt press for å avlyse eksamen. Nå sier Fremskrittspartiet at de ikke ønsker at eksamen avlyses.

Onsdag konkluderte Frp med at de ikke støtter representantforslaget fra SV om å avlyse eksamen.

– Tradisjonelt står Frp stødig på at eksamen er verdifullt, for både elever og det norske skolesystemet. Frp mener det er galt at Stortinget skal fatte en beslutning om å avlyse eksamen allerede første uken i februar, sier Roy Steffensen, leder av utdanningskomiteen i Frp.

Kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre er under sterkt press når det gjelder hva som skjer med årets eksamener.

– Vi kommer til å ta en beslutning så raskt det er mulig, sa Melby til TV 2 tirsdag.

Høyre er skeptisk til å avlyse eksamen for alle. SV og Arbeiderpartiet har allerede sagt at de ønsker at eksamen avlyses.

– Vi vil i stedet be kunnskapsministeren gå flere runder med utdanningsdirektoratet, lærerorganisasjoner, skolelederforbund og elevorganisasjoner for å være sikker på at man har det beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget før man fatter en endelig beslutning, sier Steffensen.

– Gode argumenter både for og imot

Steffensen sier at Frp er klar over at læringssituasjonen har vært forskjellig i landet gjennom skoleåret, og at de har sett gode argumenter både for og imot avlysning.

– Vi vil derfor ha stor forståelse for om statsråden likevel vil konkludere med at sentralgitt eksamen på grunn av pandemien må avlyses, sier han.

Frp forventer at man så langt det lar seg gjør legger til rette for såkalte «mellomløsninger» dersom det ikke blir ordinær eksamen, som for eksempel tilpassede eksamener, muntlige eksamener eller hjemmeeksamener.

– Dette er imidlertid komplisert materiale, og Frp mener at slike avveininger ikke skal gjøres mellom partiene på et møterom i Stortinget, men at kunnskapsministeren i samråd med sektoren og fagfolkene i departement og direktorat finner en løsning som både elever og lærere kan leve med, sier Steffensen.

Prioriterer privatister

Kunnskapsminister Guri Melby kunne avklare allerede tirsdag at hun kommer til å prioritere privatister.

– De har ikke noe annet grunnlag for vitnemål, så de må ta eksamen. Så er det en del elever på yrkesfag som må ha eksamen for å komme seg videre. Det skal vi også legge til rette for, sa Melby til TV 2.

– Men alt annet er usikkert?

– Ja, alt annet er vi i en vurdering av, men vi kommer til å ta en beslutning så raskt det er mulig, sa kunnskapsministeren.