Jan-Tore (60) ble slukt av skredet – i dag var han tilbake i huset

Klokken var rundt halv fem, onsdag 30. desember da 60 år gamle Jan Tore Bariås som vanlig var på vei til jobb.

Men den tilsynelatende vanlige morgenen, ble brått snudd om til en kamp om liv og død.

På grunn av kraftig snøfokk, så ikke Bariås at veien han kjørte på, var fullstendig vasket bort. Dermed forsvant 60-åringen rett ned i skredgropa.

– Jeg tipper på taket og lurer på hva i all verden det er som skjer, fortalte Bariås til TV 2 noen timer etter den dramatiske hendelsen.

Vasset rundt i leira

Han klarte å få av seg sikkerhetsbeltet, og kom seg ut av bilen. Ute i leirmassene møtte 60-åringen en eldre mann. Han gikk i bare t-skjorta og var barføtt.

GJØRMETE: Slik så Jan-Tore ut i timene etter skredet. Foto: Privat

Sammen kjempet de seg gjennom den tunge leirmassen, og etter 40 minutter ble de oppdaget av redningsmannskapene.

Da fikk han omsider mulighet til å varsle kona.

– Den telefonsamtalen var fin for meg å ta. Det plagde meg veldig i den timen jeg vaset rundt i leira, at jeg ikke fikk sagt fra til noen, sier Bariås til TV 2.

«Pakk en bag, og kom deg unna»

Telefonene hadde på dette tidspunktet begynt å hagle inn til kona til 60-åringen, som fortsatt lå hjemme og sov. Bariås sier han alltid pleier å svare på telefonen, men at han akkurat denne gangen var veldig forhindret.

– Det første jeg sa var: «Beklager at jeg ringer og vekker deg. Jeg er fryktelig møkkete. Men pakk en bag, og kom deg unna så fort som mulig. Det har gått et leirras her borte», forteller han.

TILBAKE: Jan-Tore Bariås sier det er spesielt å se ut mot skredkanten. Foto: Anne Sofie Mengaaen Åsgård / TV 2

Det har nå gått over én måned siden det enorme skredet. Onsdag fikk over 600 beboere klarsignal til å flytte tilbake. Blant dem var Jan-Tore Bariås og kona.

Det begynner å gå opp for han, hvor flaks han har hatt.

– Jeg har hatt griseflaks. Det har jeg innsett selv, og det er mange som har påpekt det i ettertid.

– Her vi hører hjemme

Han og kona har så vidt vært tilbake i huset som ligger et par hundre meter unna skredkanten. Og der er det fortsatt full jul.

– Jeg har alltid vært blant de mest ivrige med å hive ut jula, men aldri har jeg vært nærere på å la jula stå helt til påske, sier Bariås.

Han er glad for å være tilbake.

– Det er veldig ålreit å være tilbake. Vi leier en leilighet på Lillestrøm, men det blir som en nomade. Det er jo her vi hører hjemme.

TILBAKE: Jan Tore Bariås er glad for å være tilbake Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fra balkongen har 60-åringen direkte utsikt til den enorme skredkanten.

– Vi blir boende på en gigantisk ryddeplass. Det største dilemmaet er nettopp de tre som er savnet. Det er selvfølgelig tragisk å miste familiemedlemmer, men det må i hvert fall være bedre at de blir funnet og får en verdig begravelse. Å være helt uvitende om hvor dine folk er, må være det verste, sier Bariås.

– Usedvanlig sikre

Ordfører Anders Østensen (Ap) var også til stede da flere av beboerne fikk flytte hjem onsdag. Ordføreren understreker at han stoler fullt og helt på NVE sin avgjørelse om at det er trygt å flytte tilbake.

– NVE er usedvanlig sikre i sin konklusjon, og jeg føler meg trygg på at den konklusjonen er riktig, sier Østensen til TV 2.

Jan-Tore Bariås sier til ordføreren at han tror mange har en liten bismak i munnen ved å flytte tilbake.

– Vi savner tre av våre sambygdinger, og man føler kanskje at man trår i mark som burde vært fredet litt lenger.

Det har Østensen full forståelse for.

– Jeg skjønner at det er følelsesmessig tøft å være så nært et åsted. Men det er viktig at bygda tas i bruk når vi beskjed om at det er trygt. Jeg skjønner samtidig at mange trenger tid til å venne seg til å bo her igjen, sier Østensen.