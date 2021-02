– Ikke offside? Hva faen bruker man VAR til da?

Norges fotballforbund (NFF) håper å ha videodømmingssystemet på plass i Norge i 2023. Det er ikke alle like positive til.

– Sånn som det er i Premier League i dag, så mener jeg det ødelegger mer enn det hjelper, sier Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

Etter flere kontroversielle VAR-avgjørelser tirsdag kveld har debatten om det omstridte videodømmingssystemet igjen skutt fart blant de fotballfrelste.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, skriver i en SMS til TV 2 at målet er å ha VAR-systemet installert på norsk jord i 2023.

- Vi kunne kanskje trengt det, sånn som det er blitt dømt i Eliteserien tidligere, spøker Emil Bohinen, før han fortsetter:

– Har de ressurser til det, så kjør på, men får de det ikke til i Premier League har jeg vanskelig for å se at de skal få det til i Eliteserien heller. Det må i hvert fall være ressurser til det, og det må gjøres ordentlig.

Spesielt sterk har kritikken vært mot hvordan systemet praktiseres i engelske Premier League.

I Manchester Uniteds kamp mot Southampton tirsdag kveld ble Anthony Martial beskyldt for filming da han falt i sekstenmeteren, men VAR endret ikke dommer Mike Deans avgjørelse om å blåse straffe.

Dermed måtte en fortvilet Jan Bednarek gå av banen - Southamptons andre røde kort for kvelden, i en kamp de til slutt tapte hele 9-0.

– Filming, konkluderer Stabæk-panelet, bestående av Sandberg, Markus Solbakken og Emil Bohinen, mens de studerer situasjonen fra Old Trafford.

Bare noen timer før ble David Luiz sendt av banen for å løpe ned landsmannen Willian José i Arsenals møte med Wolverhampton. Også den ble flittig diskutert.

– Ødelegger sjarmen

Og ikke nok med det: I den tyske cupen samme kveld ble Erling Braut Haaland matchvinner i ekstraomgangene mot Paderborn, men bildene viste at nordmannen tilsynelatende sto i offside.

Men fordi en Paderborn-spiller så vidt fikk tåen på Thomas Delaneys framspill mot Haaland, ble målet stående ettersom nordmannen etter regelverket mottok ballen fra motstanderen.

Det skjønner Marcus Sandberg lite av.

– Ble det ikke dømt offside på denne? Hva faen bruker dem VAR til da? spør Sandberg oppgitt mens han ser på bildene fra Tyskland.

– Det er jo flere diskusjoner om dommeren med VAR enn før det kom. At linjaler skal avgjøre viktige situasjoner, ødelegger litt av sjarmen med fotball, sier lagkamerat Markus Solbakken.

Emil Bohinen er enig.

– Det er vanskelig å bli klok på. Det er nettopp det jeg tror frustrerer mange spillere og supportere mest - man vet ikke hvilke retningslinjer som følges, forklarer han.

Og på ja/nei-spørsmålet fra TV 2 om hvorvidt de ønsker VAR velkommen i norsk fotball er duoen samstemte:

– Nei - ikke foreløpig!

Trioens trener, Jan Jönsson, synes imidlertid tiden er moden for VAR også på norske fotballstadioner.

– I utgangspunktet er jeg positiv. Men jeg er nok litt yrkesskadet - for jeg har ikke jublet spontant for scoring på mange år uansett. I det store og hele tror jeg VAR bedrer sjansen for korrekte avgjørelser, sier Jönsson, før han avslutter:

– Jeg tror nok barnesykdommene er ristet vekk før det kommer til Norge, og at vi vil ha tatt lærdom av de erfaringene som er gjort i utlandet.