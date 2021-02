Mourinho i oppvaskmøte med Alli: – Jeg gjorde det veldig klart for ham

Se Tottenham-Chelsea på TV 2 Sport Premium og på Sumo fra kl. 20.30 på torsdag.

Dele Alli har hatt alt annet enn en toppsesong til nå. Kun fire ganger har den offensive midtbanespilleren fått spille i Premier League denne sesongen og bare én gang har han startet. I flere uker ble han vraket fra Spurs-laget av José Mourinho.

Tottenham-manageren har ved flere anledninger gått ut og kritisert Alli og sagt at han må gjøre mer for å komme seg tilbake på laget. I vinterens overgangsvindu ble den engelske landslagsspilleren linket til en overgang til PSG og gamlesjef Mauricio Pochettino.

Den overgangen ble det ingenting av, og på onsdagens pressekonferanse, bekreftet Mourinho at han ønsker Alli tilbake i varmen.

– Han trenger å komme tilbake fra skade, han trenger en ny start. De siste ukene kunne han ikke trene engang, så det er det viktigste. Jeg hadde en god samtale i går, vi snakket om spørsmålet du stiller og jeg synes vi har kommet til en felles forståelse, sa Mourinho før han la til:

– Det er en avgjørende periode i sesongen for laget og det er det for ham også. Vi trenger en god Dele Alli. Vi bare venter på at han skal være tilbake til normalen og trene med laget.

Store skadeproblemer

Tottenham har gått på to strake tap i Premier League, mot Liverpool og Brighton. Mot den regjerende ligavinneren ble stjernespiss Harry Kane skadet. Skadelisten, som inneholder Alli, begynner å bli lang for de liljehvite.

– Det er ikke bare Dele. Harry Kane, Gio Lo Celco, vi snakker om spillere... Tre spillere som gir oss kreativitet og magi i angrep, så vi trenger ham tilbake. Det gjorde jeg veldig klart for ham, sa Tottenham-treneren.

Mourinho er spent på hvilken versjon av den engelske landslagsspilleren han vil få se når han er tilbake fra skade.

– En samtale kan ikke utrette mirakler. Det får ikke en spiller i fantastisk form uten en begrensning på formen. Jeg tror samtalen kan ha vært den ekstra motivasjonen han trengte for å komme tilbake så fort som mulig og være tilgjengelig for laget.

I tillegg til Premier League-spill, skal Nord-London-laget spille i Europa League, FA-cupen i tillegg til finale i Ligacupen mot Manchester City 25. april.

Ønsket av PSG

Som nevnt, var Allis tjenester angivelig ønsket av fransk PSG i det nylig lukkede overgangsvinduet.

Da vinduet startet var Thomas Tuchel, PSG-trener. Nå har tyskeren ansvaret for Chelsea og han fikk onsdag spørsmål om Alli-interessen fra den franske mesteren.

– Er du på riktig pressekonferanse? humret Tuchel og tilføyde:

– Forhåpentligvis forstår og respekterer du at jeg ikke kan snakke om alle spillere. Vi holder oss til oss selv, takk.

Tottenham møter nettopp Chelsea på torsdag kveld.

