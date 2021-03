Én detalj under innspilling ga flere av Kompani-deltakerne bakoversveis: – Helt grusomt

«Hvor ille kan det være?», tenker nok mange av TV-seerne når de ser de grønnkledde kjendisene stå rett for befalet ved Setnesmoen leir. Vel, ifølge flere av deltakerne i Kompani Lauritzen, var det verre enn de kunne forestilt seg.

VGTV-programleder og podcast-profil Vegard Harm (24) var én av dem. Han ville trekke seg kun få timer etter at de hadde kommet til leiren.

– Jeg prøvde liksom å forberede meg på at dette ville bli hardt, men jeg ante jo ikke hva jeg kom til, forklarer Harm.

– Mystiske mennesker

Det var spesielt én ting Harm slet med å takle. I en TV-produksjon er det ganske vanlig for deltakerne å forholde seg til produksjon og crew. På Setnesmoen var det annerledes.

– Jeg er så vant til at produksjonen er så hyggelige og sier sånn «Vegard, nå var du flink! Dette er gøy!», men de sa ikke et ord. De bare var der, og gikk rundt i uniform som sånne mystiske mennesker. Det var det største sjokket, og det var helt grusomt, forklarer han.

Dette var også mye av årsaken til at han helst ville pakke sakene og reise hjem allerede første dag.

I UNIFORM: Kamerafolk og crew var også ikledd uniform for at deltakerne skulle få et så realistisk opphold på Setnesmoen som mulig – de skulle ikke føle at de var med i en TV-produksjon. Foto: Matti Bernitz /TV 2

Måtte spørre befalet

Radioprofil Vida Lill Berge (31) vant Paradise Hotel i 2012, og hun var innforstått med at kamerafolkene i realityproduksjoner ikke er så snakkesalige.

– I Paradise er jo også målet at en skal komme i bobla og «glemme» kameraene. Det var likevel mulig å snakke med noen i produksjonen hvis det var tøffe tak eller at det pågikk vanskelige konflikter, forteller Berge.

Det var ikke like enkelt på Setnesmoen. Dersom man hadde spørsmål eller trengte noe, som for eksempel trøst, sto valget mellom å søke hjelp hos de andre deltakerne eller befalet.

– Det var ingenting å hente hos produksjonen. Jeg er jo typen som må prøve meg likevel, så jeg prøvde å spørre noen av dem – særlig jentene, for det er liksom min greie – men jeg møtte en vegg, forklarer Harm.

Fikk aldri en pause

Også Panelet- og podcast-makker Morten Hegseth (35) ble helt satt ut av steinansiktene de møtte.

– Det var jo veldig gøy, for både Vegard og jeg trodde at det var fenriken som skulle kjefte, mens crewet ville være mer sånn «Så godt jobba!». Vi trodde til og med at befalet ville bryte ut av rollen og si: «Beklager at jeg var så streng i tidligere», men vi fikk aldri en pause fra bobla, sier Hegseth.

Han røper også at de i intervjusituasjoner kun fikk svare på spørsmål de blir stilt – ikke stille noen tilbake.

– Gjorde meg ingenting

Forfatter og influenser Linnéa Myhre (30) var imidlertid ikke like overrasket over at crewet ignorerte dem.

– Jeg skjønner at det må være sånn. Personlig gjorde det meg ingenting, det gjorde det bare lettere å fokusere på oppgaven. Jeg hadde jo de andre deltakerne å lene meg på, sier Myhre.

30-åringen har tidligere deltatt på blant annet Camp Kulinaris på TV3, og produksjonen var ikke særlig snakkesalige der heller. Hun kan likevel peke på én ulempe ved ordningen.

FORSTÅR HVORFOR: Linnea Myhre ble ikke overrasket over grepet produksjonen gjorde. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det eneste jeg følte på var at det ble veldig stor avstand mellom «oss» og «dem», noe som gjør at man føler seg i en veldig utakknemlig posisjon. Alt fokuset ligger på oss, og vi har ikke mulighet til å balansere det ut ved å involvere dem. Da føler jeg meg veldig lett selvopptatt, og får kanskje lyst å ta litt mindre plass, forklarer hun.

– Gruet meg i fire timer

Selv om den tause produksjonen ga noen av deltakerne en støkk, og at det der og da virket både ubarmhjertig og unødvendig, er samtlige av dem enige om at det var et essensielt grep.

– Det var et helvete å stå i, men det er den riktige måten å lage reality på i 2021. Reality er ikke noe nytt, og deltakerne er så utstuderte at man må gjøre noe sånt for å «fucke» med forventingene, sier Hegseth før han legger til:

– Det blir veldig god TV av slikt, så all ære for at de tør!

Han husker særlig ett godt eksempel på hvor mye respekt de fikk for befalet der inne.

– Jeg hadde mistet blyanten min under en oppgave, og da husker jeg at jeg gikk og gruet meg i fire timer før jeg turte å si det til løytnanten. Alt var så ekte, sier Hegseth og ler.

Skal føle seg som 19-åringer

Det kan dermed se ut til at TV 2 og produksjonsselskapet Seefood har lyktes med det de ønsket. Ifølge programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2, er hele intensjonen med Kompani Lauritzen er at deltakerne skal føle seg som 19 år gamle rekrutter i en av Forsvarets spesialgrener.

– Ønsket er at det skal være så autentisk og virkelig som mulig, slik at deltakerne gjennomgår en reell prosess og utvikling. De skal ikke føle at de er med i en TV-produksjon, sier hun.

Og det er gjort en rekke grep som skal sørge for at deltakerne kommer inn i bobla.

– Deltakerne blir fratatt alt av personlige eiendeler bortsett fra toalettsaker. Dagen deres blir styrt av befal fra morgen til kveld, og det militæret regimet foregår 24/7 under hele oppholdet – uavhengig om kamerateamet er til stede eller ikke. Det er ingen kaffepauser, matservering eller småprat mellom tagninger eller scener. De første dagene får de ikke en gang lov til å gå på do uten først å få tillatelse fra et befal, sier Haldorsen.

Har psykolog tilgjengelig

De vet at opplevelsen kan være tøff for mange, så hvis noe er svært særdeles vanskelig å takle, er produsent og psykolog tilgjengelig, men befalet er også erfarne.

– Befalsteamet har lang fartstid fra ulike opptak i spesialgrener i Forsvaret og har bred erfaring og kompetanse i å håndtere og ivareta mennesker i disse situasjonene. At de går gjennom såpass heftige øvelser, krever også at vi tar alt på alvor og at vi ikke tar noen snarveier, sier Haldorsen.

