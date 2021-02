Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Heisann Benny.

Kjøpte en brukt Ford B-Max i februar i fjor. Da var den på vinterdekk. Da var det sånn at jeg måtte fylle luft i dekkene ofte.

Så kom våren, og sommerdekkene ble satt på. Ingen problemer da. Så kom vinteren. På med vinterdekkene igjen.

Nå må jeg fylle luft minst en gang i uka. Finner ikke tegn til noe feil eller skade på dekkene. Ikke skader på felgen. Må fylle luft i alle dekkene. Hva tror du kan være årsaken til dette? Er ganske så møkk lei av å fylle luft hele tiden ...

Mvh. Morten

Benny svarer:

Hei Morten. Ja – jeg forstår godt at du blir lei av å fylle luft så ofte. Det skal definitivt ikke være slik, så her er noe feil.

I den forbindelse så tror jeg at jeg har én god og én dårlig nyhet til deg.

Den gode er at jeg er ganske sikker på hva dette er. For dette har jeg vært borti tidligere.

Den dårlige nyheten er at dette er relativt kostbart å gjøre noe med. I alle fall om du skal være sikker på at dette blir bra.

Men du bør absolutt gjøre noe med det. Det å kjøre med for lavt lufttrykk, som du sikkert gjør innimellom, ettersom luften hele tiden siver ut vil ganske fort ødelegge dekkene dine. Min erfaring er at det som ofte skjer. er at gummien løsner på innsiden av dekkveggene. Det ser man ikke før dekket demonteres. Det kan rett og slett være livsfarlig. Så som sagt; dette må du gjøre noe med.

Og hva skal du så gjøre?

Jeg kan jo ikke stille noen 100 prosent diagnose uten å ha sett hverken felger eller dekk, eller langt mindre ha demonterte disse. Men jeg er, slik du beskriver det, 95 prosent sikker på at du har en luftlekkasje mellom felg og dekk. Dette er ganske vanlig – du er ikke alene om å oppleve dette.

Du kan spare mange tusenlapper på å reise noen mil

Saltet ødelegger

Det som skjer, er at salt trenger inn og legger seg mellom felg og dekk. Etter en tid tærer saltet på anlegget mot felgen. En ørliten spalte eller kanal oppstår, og luften siger ut. Fasiten er altså nye felger, slik i utgangspunktet. Da blir man kvitt problemet en gang for alle.

Et annet alternativ er å få et dekkfirma til å demontere alle dekkene, slipe felgkantene og montere sammen igjen med «tette-guffe» mellom felg og dekk. Det kan holde. I alle fall en stund på noen av hjulene.

Erfaringsmessig er ikke dekk-verkstedene så glade i å gjøre det på denne måten. Ofte blir det reklamasjoner og misfornøyde kunder om det ikke holder – og luften begynner å lekke ut igjen.

Vi du bli fort ferdig med dette, er nok løsningen så tøff som å kjøpe nye, eller brukte, felger til bilen. Da er jeg rimelig sikker på at problemet er løst.

Men det aller første jeg vil råde deg til å gjøre er å få et dekkverksted til å demontere felg og dekk på det hjulet som lekker aller mest, for å se om min teori stemmer. Det ville jo være kjipt å kjøpe nye felger om feilen ligger i ventilen. Selv om jeg tviler på at alle fire ventilene lekker samtidig.

Ønsker deg lykke til med lufttette hjul!

Les også: 40 prosent går for diesel ved neste bilkjøp

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Video: Så enkelt kan du spare titusenvis av kroner